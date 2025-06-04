خالد بن حمد يطلع على التحضيرات الفنية لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب

خالد بن حمد يطلع على التحضيرات الفنية لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب
وخلال الاجتماع اطلع سموه على آخر التحضيرات التي قامت بها اللجنة التنفيذية على مدار الفترة الماضية من خلال التقرير الذي أعدته اللجنة لاستعراض أبرز ما تم إنجازه والجاهزية التي وصلت إليها كافة اللجان العاملة لاستضافة الحدث والتحضيرات الرياضية والفنية والتعرف على أبرز المعدات والأجهزة التي سيتم توفيرها والخطة المعتمدة لجاهزية كافة مواقع المنافسات والمرافق الأخرى.
كما قدمت وزارة الخارجية عرضا عن الجهود التي ستقوم بها لدعم الدورة وتعزيز المشاركة فيها وذلك في إطار الجهود المتكاملة بين مختلف الجهات الحكومية لإنجاح الحدث.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الرعاية الملكية السامية لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب تفرض على الجميع مضاعفة الجهود والعمل على إنجاز كافة التحضيرات خلال الفترة القادمة، حيث إن عامل الوقت يمثل تحديا كبيرا إلا أن عزيمة أبناء البحرين وما تتمتع بها المملكة من خبرات بشرية وبنية تحتية وخدمات متميزة وتسهيلات ستكتب النجاح للحدث الآسيوي الذي يقام لأول مرة على أرض المملكة.
وأشار سموه إلى أن اللجنة العليا ستكون داعمة للجنة التنفيذية لإتمام كافة المهام والمتطلبات اللازمة بالتنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص لتعزيز السمعة الطيبة التي تتحلى بها المملكة في استضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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