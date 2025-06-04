خالد بن حمد يطلع على التحضيرات الفنية لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬اللجنة‭ ‬لاستعراض‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬والجاهزية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬والتحضيرات‭ ‬الرياضية‭ ‬والفنية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توفيرها‭ ‬والخطة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لجاهزية‭ ‬كافة‭ ‬مواقع‭ ‬المنافسات‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عرضا‭ ‬عن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭ ‬لدعم‭ ‬الدورة‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المتكاملة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإنجاح‭ ‬الحدث‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عامل‭ ‬الوقت‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عزيمة‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬بشرية‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬وخدمات‭ ‬متميزة‭ ‬وتسهيلات‭ ‬ستكتب‭ ‬النجاح‭ ‬للحدث‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬ستكون‭ ‬داعمة‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لإتمام‭ ‬كافة‭ ‬المهام‭ ‬والمتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتعزيز‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تتحلى‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬