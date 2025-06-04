مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا تعلق توزيع المساعدات ليوم واحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأت‭ ‬المؤسسة‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬بقليل،‭ ‬بعدما‭ ‬رفعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬جزئيا‭ ‬الحصار‭ ‬المطبق‭ ‬الذي‭ ‬حرم‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬حيوية‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬المراكز‭. ‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬فيسبوك،‭ ‬قالت‭ ‬المؤسسة،‭ ‬‮«‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو،‭ ‬ستُغلق‭ ‬مراكز‭ ‬التوزيع‭ ‬لأعمال‭ ‬الترميم‭ ‬وإعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستأنف‭ ‬عملياتها‭ ‬اليوم‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الإقفال‭ ‬الموقت‭ ‬للمراكز،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬التنقّل‭ ‬على‭ ‬‮«‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬التوزيع‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مناطق‭ ‬قتال‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استشهاد‭ ‬27‭ ‬شخصا‭ ‬عندما‭ ‬أطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬دبابات‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬قرب‭ ‬دوار‭ ‬العلم‭... ‬وكانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬رفح‭ (‬جنوب‭) ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭.‬

وندّد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬مدنيون‭ ‬حياتهم‭ ‬لمجرد‭ ‬أنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬غذاء‮»‬،‭ ‬مكررا‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬جرى‭. ‬

وأعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينظر‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬صحة‮»‬‭ ‬معلومات‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نيران‭ ‬وسقوط‭ ‬قتلى‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬لتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كارولاين‭ ‬ليفيت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نثق‭ ‬تماما‭ ‬بما‭ ‬تقوله‭ ‬حماس‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬استشهاد‭ ‬31‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬176‭ ‬آخرين‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬توزيع‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬أيضا‭.‬

وترفض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬بسب‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬طريقة‭ ‬عملها‭ ‬وحيادها‭. ‬

في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬غمر‭ ‬الحزن‭ ‬زوج‭ ‬ريم‭ ‬الأخرس‭ ‬وأولادها‭ ‬بعد‭ ‬استشهادها‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭ ‬نجلها‭ ‬زين‭ ‬منتحبا‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬أتركك‭ ‬ترحلين‭ ‬يا‭ ‬أمي؟‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أخذت‭ ‬شقيقته‭ ‬يد‭ ‬أمها‭ ‬وقبلتها‭ ‬وسط‭ ‬بكاء‭ ‬أطفال‭ ‬مفجوعين‭. ‬

وروى‭ ‬محمد‭ ‬الشاعر،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ (‬44‭ ‬عاما‭) ‬وكان‭ ‬بين‭ ‬الحشود‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات،‭ ‬إنّ‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بدأوا‭ ‬بالتحرك‭ ‬نحو‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ ‬‮«‬وفجأة،‭ ‬أطلقت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬ثم‭ ‬بدأت‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬طائرة‭ ‬هيلكوبتر‭ ‬و‭(‬مسيَّرة‭) ‬كواد‭ ‬كابتر‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحشود‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬حاجز‭ ‬الدبابات‭. ‬ووقع‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬لا‭. ‬لم‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬المركز،‭ ‬ولم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬طعام‮»‬‭.‬