الأمم المتحدة تدين تعمّد إسرائيل حرمان سكان غزة من وسائل البقاء على قيد الحياة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استشهاد‭ ‬27‭ ‬شخصا‭ ‬عندما‭ ‬أطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬دبابات‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬قرب‭ ‬دوار‭ ‬العلم‭... ‬وكانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬رفح‭ (‬جنوب‭) ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭.‬

وقال‭ ‬فليتشر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يشاهد‭ ‬العالم،‭ ‬يوما‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬المشاهد‭ ‬المروّعة‭ ‬لفلسطينيين‭ ‬يتعرضون‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬الاصابة‭ ‬أو‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬ببساطة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬وصل‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنها‭ ‬فتحت‭ ‬النار‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعمدة‭ ‬التي‭ ‬حرمت‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي،‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الأساسيات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

وكرر‭ ‬فليتشر‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬لفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬قرب‭ ‬مراكز‭ ‬المساعدات،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬حوادث‭ ‬معزولة،‭ ‬ويجب‭ ‬محاسبة‭ ‬الجناة‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يخاطر‭ ‬بحياته‭ ‬لإطعام‭ ‬أطفاله‭.‬

وأكد‭ ‬فليتشر‭ ‬ضرورة‭ ‬السماح‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الانساني‭ ‬بأداء‭ ‬مهماتهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الفرق،‭ ‬والخطة،‭ ‬والإمدادات،‭ ‬والخبرة‭. ‬افتحوا‭ ‬المعابر،‭ ‬جميعها‭. ‬اسمحوا‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاتجاهات‭. ‬ارفعوا‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬وكمية‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬إدخالها‭. ‬اضمنوا‭ ‬عدم‭ ‬توقف‭ ‬قوافلنا‭ ‬جراء‭ ‬التأخيرات‭ ‬والرفض‭. ‬أطلقوا‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬نفذوا‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وأطبقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬ومنعت‭ ‬إدخال‭ ‬أي‭ ‬مساعدات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ترفعه‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬كميات‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدخولها‭ ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬قطرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬حاجات‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الذين‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬المليوني‭ ‬نسمة‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬دعت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬فوري‭ ‬ومستقل‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬القاتلة‭ ‬قرب‭ ‬مواقع‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هاميش‭ ‬فالكونر‭ ‬إن‭ ‬سقوط‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قتلى‭ ‬أثناء‭ ‬سعيهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬‮«‬أمرٌ‭ ‬مقلق‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬ووصف‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تراعي‭ ‬أبسط‭ ‬المبادئ‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬