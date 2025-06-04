في إطار التزامها بتطوير وتنمية كوادرها الوطنيةألبا تُعلن ترقية علي الهنان لمنصب مدير الخزينة وعمليات التحوط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تمتد‭ ‬مسيرة‭ ‬علي‭ ‬الهنان‭ ‬في‭ ‬ألبا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬أظهر‭ ‬خلالها‭ ‬قدرات‭ ‬استثنائية‭ ‬ومهارات‭ ‬قيادية‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭. ‬ويعد‭ ‬تدرجه‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬كفاءاتها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬مسارات‭ ‬النمو‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬والتطوير‭ ‬الوظيفي‭. ‬ومنذ‭ ‬بداياته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬الأخير‭ ‬كرئيس‭ ‬أول‭ ‬للخزينة،‭ ‬اضطلع‭ ‬علي‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬صفقات‭ ‬إعادة‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬الشركة،‭ ‬وإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬الخزينة‭ ‬بخبرة‭ ‬واقتدار‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭:‬

‮«‬لقد‭ ‬أثبت‭ ‬علي‭ ‬باستمرار‭ ‬جدارة‭ ‬الكفاءات‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بتطويرها‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتنمية‭ ‬كوادرنا‭ ‬الوطنية‭. ‬وبفضل‭ ‬خبرته‭ ‬المالية‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬لعب‭ ‬علي‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لقسم‭ ‬الحسابات‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهنان‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬