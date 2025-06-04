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في إطار التزامها بتطوير وتنمية كوادرها الوطنيةألبا تُعلن ترقية علي الهنان لمنصب مدير الخزينة وعمليات التحوط

في إطار التزامها بتطوير وتنمية كوادرها الوطنيةألبا تُعلن ترقية علي الهنان لمنصب مدير الخزينة وعمليات التحوط

2025-06-04 07:02:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭. (‬ألبا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إعلان‭ ‬ترقية‭ ‬علي‭ ‬الهنان‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬الخزينة‭ ‬وعمليات‭ ‬التحوط،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬4‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬ألبا‭ ‬بتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭.‬

تمتد‭ ‬مسيرة‭ ‬علي‭ ‬الهنان‭ ‬في‭ ‬ألبا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬أظهر‭ ‬خلالها‭ ‬قدرات‭ ‬استثنائية‭ ‬ومهارات‭ ‬قيادية‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭. ‬ويعد‭ ‬تدرجه‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬كفاءاتها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬مسارات‭ ‬النمو‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬والتطوير‭ ‬الوظيفي‭. ‬ومنذ‭ ‬بداياته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬الأخير‭ ‬كرئيس‭ ‬أول‭ ‬للخزينة،‭ ‬اضطلع‭ ‬علي‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬صفقات‭ ‬إعادة‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬الشركة،‭ ‬وإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬الخزينة‭ ‬بخبرة‭ ‬واقتدار‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭:‬

‮«‬لقد‭ ‬أثبت‭ ‬علي‭ ‬باستمرار‭ ‬جدارة‭ ‬الكفاءات‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بتطويرها‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتنمية‭ ‬كوادرنا‭ ‬الوطنية‭. ‬وبفضل‭ ‬خبرته‭ ‬المالية‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬لعب‭ ‬علي‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لقسم‭ ‬الحسابات‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهنان‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

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