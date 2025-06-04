في إطار التزامها بتطوير وتنمية كوادرها الوطنيةألبا تُعلن ترقية علي الهنان لمنصب مدير الخزينة وعمليات التحوط

في إطار التزامها بتطوير وتنمية كوادرها الوطنيةألبا تُعلن ترقية علي الهنان لمنصب مدير الخزينة وعمليات التحوط
تمتد مسيرة علي الهنان في ألبا لأكثر من 25 عامًا، أظهر خلالها قدرات استثنائية ومهارات قيادية استراتيجية في مجال إدارة الشؤون المالية. ويعد تدرجه في المناصب خير دليل على استثمار ألبا في كفاءاتها الوطنية، وتوفير مسارات النمو لهم من خلال التعليم المستمر والتطوير الوظيفي. ومنذ بداياته الأولى في الشركة وصولاً إلى منصبه الأخير كرئيس أول للخزينة، اضطلع علي بدور محوري في تأمين صفقات إعادة التمويل التي أبرمتها الشركة، وإدارة عمليات الخزينة بخبرة واقتدار.
وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا، علي البقالي، قائلاً:
«لقد أثبت علي باستمرار جدارة الكفاءات التي نقوم بتطويرها داخل الشركة على مدى السنوات الماضية. كما أن مسيرته الحافلة بالإنجازات تعكس التزامنا بتنمية كوادرنا الوطنية. وبفضل خبرته المالية العميقة التي اكتسبها على مدى عقدين من الزمن، لعب علي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاستراتيجي لقسم الحسابات».
تجدر الإشارة إلى أن الهنان حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من جامعة البحرين، إلى جانب الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج العربي.
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