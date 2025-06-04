توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان

توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان
وقد وقعها من جانب مملكة البحرين صفاء شريف عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، بينما وقعها من الجانب العماني مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس الهيئة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في سلطنة عمان.
وتهدف المذكرة إلى دعم تنمية القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلدين الشقيقين عبر تطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يدعم توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. كما تؤطر المذكرة آليات تبادل المعلومات ذات الصلة بأبحاث السوق والتشريعات التجارية، إلى جانب تقديم حزمة من الخدمات المشتركة التي تشمل تنظيم زيارات رسمية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية، وتنفيذ ندوات افتراضية وورش عمل متخصصة.
وتنص المذكرة على ندب خبراء من صادرات البحرين للعمل مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، بهدف تطوير منظومة التصدير، ودعم برامج الارتقاء بالمؤسسات، بما يسهم في بناء قدرات تنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، ويدعم دخولها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبهذه المناسبة قالت صفاء شريف عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين: «تأتي هذه المذكرة لتعكس الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، التي نسعى من خلالها إلى فتح آفاق جديدة لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنويع مصادر الدخل».
من جانبها، علقت حليمة الزرعية رئيسة هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلة: «يمثل توقيع هذه المذكرة مع الشركاء في مملكة البحرين خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الشاملة. ونثق بأن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، ويدعم جهود سلطنة عمان في بناء منظومة تصدير تنافسية».
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