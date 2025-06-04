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توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان

توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان

2025-06-04 07:02:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬وهيئة‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬وقيس‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬اليوسف‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬وقعها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬بينما‭ ‬وقعها‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العماني‭ ‬مازن‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬البوسعيدي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ (‬ريادة‭) ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭.‬

وتهدف‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والصناعية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬كما‭ ‬تؤطر‭ ‬المذكرة‭ ‬آليات‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بأبحاث‭ ‬السوق‭ ‬والتشريعات‭ ‬التجارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارات‭ ‬رسمية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬التجارية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ندوات‭ ‬افتراضية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭.‬

وتنص‭ ‬المذكرة‭ ‬على‭ ‬ندب‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التصدير،‭ ‬ودعم‭ ‬برامج‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬تنافسية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬ويدعم‭ ‬دخولها‭ ‬وتوسعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬لتعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسيتها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وزيادة‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬علقت‭ ‬حليمة‭ ‬الزرعية‭ ‬رئيسة‭ ‬هيئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطوة‭ ‬عملية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬لنقل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬تصدير‭ ‬تنافسية‮»‬‭.‬

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