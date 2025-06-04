وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عمان الشقيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬وقيس‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬اليوسف،‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سُبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬الوزير‭ ‬بسلطان‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬الحبسي،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والمهندس‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬المقبالي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تنمية‭ ‬معادن‭ ‬عُمان،‭ ‬والشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬مسعود‭ ‬السنيدي،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمناطق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخاصة‭ ‬والمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬عُمان‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الوزير‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬عُمان‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرواس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬العُماني‭ ‬والجمعية‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬النوعية‭.‬