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وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عمان الشقيقة

وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عمان الشقيقة

2025-06-04 07:02:54
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬خاصةً‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬رافدة‭ ‬لمسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وتصب‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاقٍ‭ ‬جديدة‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬وقيس‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬اليوسف،‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سُبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬الوزير‭ ‬بسلطان‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬الحبسي،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والمهندس‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬المقبالي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تنمية‭ ‬معادن‭ ‬عُمان،‭ ‬والشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬مسعود‭ ‬السنيدي،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمناطق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخاصة‭ ‬والمناطق‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬عُمان‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الوزير‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬عُمان‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرواس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬العُماني‭ ‬والجمعية‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬النوعية‭.‬

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