وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عمان الشقيقة

وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سلطنة عمان الشقيقة
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة لسلطنة عمان الشقيقة وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير لسلطنة عمان الشقيقة، حيث ناقش الجانبان أبرز الخطط والبرامج الحكومية في مجالات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى سُبل تعزيز التعاون الثنائي وبما يدعم جهود تعزيز التنويع الاقتصادي.
كما التقى الوزير بسلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بسلطنة عمان الشقيقة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والمهندس ناصر بن سيف المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، والشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان.
كما حضر الوزير الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلين عن مجلس الأعمال البحريني العُماني والجمعية العُمانية البحرينية ومجلس إدارة الشركة العُمانية البحرينية، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية النوعية.
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