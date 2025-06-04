  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"فيتو أمريكي" في مجلس الأمن يمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة

"فيتو أمريكي" في مجلس الأمن يمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة

2025-06-04 07:02:53
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيويورك،‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬عرقلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يطالب‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإتاحة‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬قدمته‭ ‬الدول‭ ‬العشر‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬بالمجلس‭.‬

وصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬تأييد‭ ‬14‭ ‬دولة،‭ ‬فيما‭ ‬أحبطته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬ضده،‭ ‬ما‭ ‬منع‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬باعتبار‭ ‬أمريكا‭ ‬عضوا‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬المجلس‭. ‬وبررت‭ ‬مندوبة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قرار‭ ‬بلادها‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعوق‭ ‬محادثات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يكافئ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬وأنّ‭ ‬النصّ‭ ‬يُقوّض‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجارية‭ ‬لحلّ‭ ‬النزاع‭. ‬

وكان‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬يطالب‭ ‬بالرفع‭ ‬الفوري‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬لجميع‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وتوزيعها‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬عبر‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬أيضا‭ ‬باستعادة‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الإنسانية‭ ‬والحياد‭ ‬والنزاهة‭ ‬والاستقلال‮»‬،‭ ‬وجميع‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬وأعرب‭ ‬نص‭ ‬مسودة‭ ‬القرار‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬البالغ‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬التصنيف‭ ‬المتكامل‭ ‬لمراحل‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬امتثال‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وطالب‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬بالإفراج‭ ‬فورا‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬وبشكل‭ ‬كريم‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الأخرى‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬لجهود‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأطراف‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

MENAFN04062025000055011008ID1109638402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث