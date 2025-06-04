"فيتو أمريكي" في مجلس الأمن يمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة

"فيتو أمريكي" في مجلس الأمن يمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة
وصوت مجلس الأمن، أمس الأربعاء، على مشروع القرار الذي نال تأييد 14 دولة، فيما أحبطته الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض «الفيتو» ضده، ما منع صدور القرار باعتبار أمريكا عضوا دائما في المجلس. وبررت مندوبة الولايات المتحدة قرار بلادها بأن هذا القرار يعوق محادثات وقف إطلاق النار، معتبرة أنه «يكافئ حركة حماس»، وأنّ النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية لحلّ النزاع.
وكان مشروع القرار يطالب بالرفع الفوري ومن دون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ومن دون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.
كما طالب مشروع القرار أيضا باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية المتمثلة في «الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال»، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب نص مسودة القرار عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وطالب مشروع القرار بالإفراج فورا ومن دون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل حماس وغيرها من الجماعات الأخرى. وأعرب عن التقدير لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بتنفيذ الأطراف وقف إطلاق النار.
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