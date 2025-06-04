"فيتو أمريكي" في مجلس الأمن يمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬تأييد‭ ‬14‭ ‬دولة،‭ ‬فيما‭ ‬أحبطته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬‮«‬الفيتو‮»‬‭ ‬ضده،‭ ‬ما‭ ‬منع‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬باعتبار‭ ‬أمريكا‭ ‬عضوا‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬المجلس‭. ‬وبررت‭ ‬مندوبة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قرار‭ ‬بلادها‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعوق‭ ‬محادثات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يكافئ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬وأنّ‭ ‬النصّ‭ ‬يُقوّض‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجارية‭ ‬لحلّ‭ ‬النزاع‭. ‬

وكان‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬يطالب‭ ‬بالرفع‭ ‬الفوري‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬لجميع‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وتوزيعها‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬عبر‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬أيضا‭ ‬باستعادة‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الإنسانية‭ ‬والحياد‭ ‬والنزاهة‭ ‬والاستقلال‮»‬،‭ ‬وجميع‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬وأعرب‭ ‬نص‭ ‬مسودة‭ ‬القرار‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬البالغ‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬التصنيف‭ ‬المتكامل‭ ‬لمراحل‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬امتثال‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وطالب‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬بالإفراج‭ ‬فورا‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬وبشكل‭ ‬كريم‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الأخرى‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬لجهود‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأطراف‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬