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"بي بي سي" تدافع عن تغطيتها في غزة بعد انتقادات البيت الأبيض

"بي بي سي" تدافع عن تغطيتها في غزة بعد انتقادات البيت الأبيض

2025-06-04 07:02:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دافعت‭ ‬هيئة‭ ‬الاذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬تغطيتها‭ ‬لمقتل‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬لتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمها‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بتبني‭ ‬‮«‬أقوال‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬31‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الأحد‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬تابع‭ ‬لـ«مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬أمريكيا‭. ‬ونفت‭ ‬المؤسسة‭ ‬والسلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬حادث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينظر‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬صحة‮»‬‭ ‬معلومات‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نيران‭ ‬وسقوط‭ ‬قتلى‭ ‬قرب‭ ‬المركز‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كارولاين‭ ‬ليفيت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬الثلاثاء‭: ‬إن‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬اضطرت‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تصحيح‭ ‬وحذف‮»‬‭ ‬تقريرها‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭. ‬

وأضافت‭ ‬المتحدثة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إدارة‭ (‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭) ‬على‭ ‬علم‭ ‬بهذه‭ ‬التقارير‭ ‬وتقوم‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬صدقيتها‭ ‬لأننا،‭ ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للأسف،‭ ‬لا‭ ‬نثق‭ ‬تماما‭ ‬بما‭ ‬تقوله‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬‮«‬نرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يقولونه،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬عناوين‭ ‬رئيسية‭ ‬متعددة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬تفاوت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬الشبكة‭ ‬البريطانية‭ ‬لحادثة‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬ثم‭... ‬اضطروا‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬خبرهم‭ ‬وحذفه‭ ‬بالكامل،‭ ‬قائلين‭ ‬راجعنا‭ ‬اللقطات‭ ‬ولم‭ ‬نجد‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

ونفت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬صحة‭ ‬ادعاءات‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تحذف‭ ‬تقريرها‭.‬

وأكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ادعاء‭ ‬حذف‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬خبرا‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬اللقطات‭ ‬خاطئ‭ ‬تماما‭. ‬لم‭ ‬نحذف‭ ‬أي‭ ‬خبر،‭ ‬ونحن‭ ‬متمسكون‭ ‬بمصداقيتنا‭ ‬الصحافية‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الشبكة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬العناوين‭ ‬بشأن‭ ‬أعداد‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬هي‭ ‬ممارسة‭ ‬صحفية‭ ‬‮«‬طبيعية‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬تحديث‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭ ‬بأحدث‭ ‬أرقام‭ ‬القتلى‭ ‬فور‭ ‬ورودها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الضحايا‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬‮«‬منسوبة‭ ‬بوضوح‭ (‬الى‭ ‬مصادر‭)‬،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬الأول‭ ‬البالغ‭ ‬15‭ ‬قتيلا‭ ‬من‭ ‬المسعفين،‭ ‬مرورا‭ ‬بـ‭ ‬31‭ ‬قتيلًا‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس،‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬البيان‭ ‬النهائي‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭. ‬

وانتقدت‭ ‬ليفيت‭ ‬أيضا‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬لتغطيتها‭ ‬للحادث‭. ‬

وحذفت‭ ‬الصحيفة‭ ‬تقريرا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬المصادر،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الصيغة‭ ‬الأخيرة‭ ‬منه‭ ‬‮«‬والنسخ‭ ‬الأولى‭ ‬لم‭ ‬تستوف‭ ‬معايير‭ ‬النزاهة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‮»‬‭ ‬الوسيلة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬المقال‭ ‬والعنوان‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬بشكل‭ ‬يوضح‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إجماع‭ ‬حول‭ ‬المسؤول‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭.‬

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