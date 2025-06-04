الفرق بين المضاربة الشرعية والمضاربات المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المضاربة‭ ‬الشرعية

المضاربة‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬فهي‭ ‬منتج‭ ‬استثماري‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬مثل‭ ‬المرابحة‭ ‬والمشاركة‭ ‬والاستصناع‭ ‬والوكالة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬والمزارعة‭ ‬والمساقاة‭ ‬وغيرها‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬تعريف‭ ‬المضاربة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬المعيار‭ ‬الشرعي‭ ‬رقم‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الاسلامية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬المرجع‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدى‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬رقم‭ (‬2‭): ‬‮«‬تعريف‭ ‬المضاربة‮»‬‭: ‬المضاربة‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬الربح‭ ‬بمال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ (‬رب‭ ‬المال‭) ‬وعمل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ (‬المضارب‭). ‬

فالمضاربة‭ ‬الشرعية‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬محدد‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ (‬رب‭ ‬المال‭ ‬والمضارب‭) ‬يتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬الربح‭ ‬الناتج‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المعاملة‭ ‬بينهما‭ ‬بنسب‭ ‬محددة‭ ‬ابتداءً‭. ‬

المضاربات‭ ‬المالية

يقصد‭ ‬بالمضاربات‭ ‬المالية‭ ‬الممنوعة‭ ‬التدخل‭ ‬لإظهار‭ ‬سعر‭ ‬غير‭ ‬حقيقي‭ ‬للأدوات‭ ‬المالية‭ ‬كالأسهم‭ ‬والصكوك‭ ‬والسندات‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬ثمن‭ ‬العقارات‭ ‬برفع‭ ‬قيمتها‭ ‬أو‭ ‬تخفيضها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أغراض‭ ‬خاصة‭ ‬للمضاربين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بقية‭ ‬المستثمرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬أو‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬حقيقة‭ ‬الأسعار‭ ‬وتؤثر‭ ‬في‭ ‬قراراتهم‭ ‬الإشاعات‭ ‬والأخبار‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة‭. ‬

جاء‭ ‬في‭ ‬قاموس‭ ‬المصطلحات‭ ‬المالية‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬هيئات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭:‬

مضاربة‭ ‬ Speculation ‭: ‬‮«‬تخصيص‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬مخاطرة‭ ‬عالية‭ ‬مثل‭ ‬شراء‭ ‬خيارات‭ ‬أو‭ ‬عقود‭ ‬مستقبلية،‭ ‬وتقاس‭ ‬الخطورة‭ ‬بالتغيرات‭ ‬في‭ ‬العائد،‭ ‬واحتمالية‭ ‬التوزيع‭ ‬لتلك‭ ‬العوائد‭. ‬إن‭ ‬الاستثمار‭ ‬لأغراض‭ ‬المضاربة‭ ‬ترافقه‭ ‬نتائج‭ ‬تنبؤية،‭ ‬لكن‭ ‬عبر‭ ‬مدى‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬الممكنة‭ ‬مع‭ ‬احتمالات‭ ‬كبيرة‭ ‬لحدوث‭ ‬الأمور‭ ‬المتطرفة،‭ ‬والمضاربة‭ ‬أساسا‭ ‬هي‭ ‬متاجرة‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬مع‭ ‬الأمل‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ربح‭ ‬أعلى‭ ‬بصورة‭ ‬ربح‭ ‬رأس‭ ‬مالي‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تكتنفها‭ ‬مخاطر‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬قاموس‭ ‬المصطلحات‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المتداول‭ ‬العربي‭: ‬‮«‬المضاربة‭ ‬ speculation ‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬ممارسات‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬أو‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬القابلة‭ ‬للتداول‭ ‬بمخاطرة‭ ‬عالية‭ ‬ومحاولة‭ ‬توقع‭ ‬اتجاه‭ ‬السوق‭ ‬لتحقيق‭ ‬عائد‭ ‬ربحي‭ ‬كبير‭ ‬وسريع،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تشاع‭ ‬المضاربة‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬والأسهم‭ ‬والعقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لبعض‭ ‬السلع‭ ‬والمشتقات‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬عادة‭ ‬لا‭ ‬يركز‭ ‬المضارب‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬الأساسية‭ ‬للأصل‭ ‬المالي،‭ ‬بل‭ ‬ينصب‭ ‬أغلب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬الأسعار‭ ‬وتغيراتها‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬حرص‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬أموال‭ ‬الأندية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬فأجاز‭ ‬لها‭ ‬استثمار‭ ‬اموالها‭ ‬الزائدة‭ ‬على‭ ‬احتياجاتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬عائد‭ ‬مالي‭ ‬يساعدها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أغراضها،‭ ‬وأوجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬آمنا‭ ‬وفي‭ ‬غير‭ ‬الأدوات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ذات‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭.‬