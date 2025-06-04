المدير العام لمعهد الإدارة العامة: دعم الشباب يجسد رؤية استراتيجية لبناء مستقبل تنموي مستدام

المدير العام لمعهد الإدارة العامة: دعم الشباب يجسد رؤية استراتيجية لبناء مستقبل تنموي مستدام
وأشارت إلى أن يوم الشباب الخليجي يُمثل مناسبة وطنية وخليجية للاحتفاء بمساهمات الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، مبينة أن الشباب باتوا يجسّدون نموذجًا متقدمًا في الطموح والإبداع والمبادرة، وأن ما يحققونه من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، لا سيما التكنولوجيا والعلوم وريادة الأعمال والحوكمة، إنما يعكس عمق الوعي الخليجي المشترك، ووحدة التوجهات نحو مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار.
وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا أن معهد الإدارة العامة يحرص على مواصلة جهوده كمؤسسة وطنية داعمة لبرامج تمكين الشباب، من خلال تصميم وتنفيذ مبادرات تنموية متقدمة، تسهم في إعداد القيادات الشابة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الخليجية المعنية، بما يكرّس مفاهيم العمل المشترك، ويبني قاعدة معرفية ومهنية راسخة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة لمملكة البحرين ودول الخليج العربي.
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