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المدير العام لمعهد الإدارة العامة: دعم الشباب يجسد رؤية استراتيجية لبناء مستقبل تنموي مستدام

المدير العام لمعهد الإدارة العامة: دعم الشباب يجسد رؤية استراتيجية لبناء مستقبل تنموي مستدام

2025-06-04 07:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يعكس‭ ‬الإيمان‭ ‬الراسخ‭ ‬بدورهم‭ ‬المحوري‭ ‬باعتبارهم‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬وشركاء‭ ‬رئيسيين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬تقدما‭ ‬وازدهارا‭ ‬للوطن‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬يُمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬وخليجية‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بمساهمات‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬باتوا‭ ‬يجسّدون‭ ‬نموذجًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬في‭ ‬الطموح‭ ‬والإبداع‭ ‬والمبادرة،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬يحققونه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والحوكمة،‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬الوعي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬ووحدة‭ ‬التوجهات‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬والابتكار‭.‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهوده‭ ‬كمؤسسة‭ ‬وطنية‭ ‬داعمة‭ ‬لبرامج‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬تنموية‭ ‬متقدمة،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخليجية‭ ‬المعنية،‭ ‬بما‭ ‬يكرّس‭ ‬مفاهيم‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬ويبني‭ ‬قاعدة‭ ‬معرفية‭ ‬ومهنية‭ ‬راسخة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

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