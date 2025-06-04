المدير العام لمعهد الإدارة العامة: دعم الشباب يجسد رؤية استراتيجية لبناء مستقبل تنموي مستدام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬يُمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬وخليجية‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بمساهمات‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬باتوا‭ ‬يجسّدون‭ ‬نموذجًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬في‭ ‬الطموح‭ ‬والإبداع‭ ‬والمبادرة،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬يحققونه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والحوكمة،‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬الوعي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬ووحدة‭ ‬التوجهات‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬والابتكار‭.‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهوده‭ ‬كمؤسسة‭ ‬وطنية‭ ‬داعمة‭ ‬لبرامج‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬تنموية‭ ‬متقدمة،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخليجية‭ ‬المعنية،‭ ‬بما‭ ‬يكرّس‭ ‬مفاهيم‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬ويبني‭ ‬قاعدة‭ ‬معرفية‭ ‬ومهنية‭ ‬راسخة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬