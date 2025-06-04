عيسى بن سلمان يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة تعيينه وزيرا لديوان رئيس الوزراء

عيسى بن سلمان يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة تعيينه وزيرا لديوان رئيس الوزراء
فقد تلقى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات تهاني من كل من:
الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله اَل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق.
الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.
الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة.
الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل.
الشيخ طلال بن محمد بن خليفة آل خليفة.
الشيخ عبدالله بن سلمان بن خليفة بن حمد آل خليفة.
الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة.
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.
الشيخ راشد بن عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة.
الشيخ سلمان بن عبدالله بن سلمان بن خليفة اَل خليفة - وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن سلمان بن خليفة اَل خليفة - شركة أصول للاستثمار.
الشيخ حسن بن عبدالرحمن اَل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الكهرباء والماء.
اَمنه بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزير السياحة.
الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.
محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي.
يوسف أحمد العيسى الرئيس التنفيذي بهيئة رعاية شؤون الخيل.
يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات.
سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
محمد بن راشد الرميحي المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني.
النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب.
النائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة عضو مجلس النواب.
النائب لولوة علي الرميحي عضو مجلس النواب.
راشد نبيل الحمر رئيس تحرير صحيفة الأيام.
يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
د. مريم حسين مصطفى الرئيس التنفيذي بهيئة جودة التعليم والتدريب.
فاطمة عبدالغني إسماعيل الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء.
سحر راشد عبدالرحمن المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
بشارة عبده بشارة المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية بحلبة البحرين الدولية.
طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد.
د. إجلال فيصل العلوي الرئيس التنفيذي لمركز الرعاية الصحية الأولية.
مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب.
اللواء الركن منير أحمد عبدالله السبيعي مدير مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
العقيد محمد جاسم أحمد الذوادي مساعد مدير مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الدكتور خالد أحمد حسن مدير عام حماية الحياة الفطرية.
الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
السفير محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر.
السفير طه محمد عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين.
السفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية.
السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المندوب الدائم لبعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة.
السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
السفير بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
خالد حسين تقي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج.
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