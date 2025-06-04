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عيسى بن سلمان يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة تعيينه وزيرا لديوان رئيس الوزراء

عيسى بن سلمان يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة تعيينه وزيرا لديوان رئيس الوزراء

2025-06-04 07:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬ديوان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬برقيات‭ ‬التهاني‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمناسبة‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتعيين‭ ‬سموه‭ ‬وزيرًا‭ ‬لديوان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

فقد‭ ‬تلقى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬برقيات‭ ‬تهاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬اَل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬‮ ‬

الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭.‬

الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬

الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭.‬

الشيخ‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬اَل‭ ‬خليفة‭ - ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬اَل‭ ‬خليفة‭ - ‬شركة‭ ‬أصول‭ ‬للاستثمار‭.‬

الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اَل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التنظيمية‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

اَمنه‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭.‬

الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭.‬

محمد‭ ‬بن‭ ‬بحسين‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬المتابعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭.‬

يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬العيسى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بهيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭.‬

يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمود‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشئون‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

رنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬فقيهي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭.‬

سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الرميحي‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭.‬

النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

النائب‭ ‬عبدالواحد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬قراطة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

النائب‭ ‬لولوة‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

راشد‭ ‬نبيل‭ ‬الحمر رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭.‬

يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

د‭. ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬مصطفى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بهيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

فاطمة‭ ‬عبدالغني‭ ‬إسماعيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

سحر‭ ‬راشد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المناعي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

بشارة‭ ‬عبده‭ ‬بشارة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المؤسسية‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

طلال‭ ‬عارف‭ ‬العريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مزاد‭.‬

د‭. ‬إجلال‭ ‬فيصل‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭.‬

مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

اللواء‭ ‬الركن‭ ‬منير‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬السبيعي‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭.‬

العقيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬أحمد‭ ‬الذوادي‭ ‬مساعد‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭.‬

الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭.‬

الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

السفير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الغتم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭.‬

السفير‭ ‬طه‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

السفير‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الساعاتي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭.‬

السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

السفير‭ ‬بدر‭ ‬عباس‭ ‬الحليبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭.‬

خالد‭ ‬حسين‭ ‬تقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭.‬

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