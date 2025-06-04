الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان المزيد من التهاني بفوز البحرين بعضوية مجلس الأمن

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان المزيد من التهاني بفوز البحرين بعضوية مجلس الأمن
حيث تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026ـ2027.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفـة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم.
كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وأكد سموه أن هذا الإنجاز على الصعيد الدولي يؤكد المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين في المجتمع الدولي بفضل رؤى وتوجيهات جلالته الحكيمة، داعيًا الله المولى القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحقق في ظل قيادة جلالته الحكيمة أعلى مراتب الرفعة والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 – 2027).
كما تلقى جلالة الملك، برقية تهنئة من كل من سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان أل خليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ علي زين العابدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، رفعوا فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وتلقى جلالته برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027)، كما تلقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتلقى جلالة الملك المعظم، برقية تهنئة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة من رئيس مجلس الشورى.
وتلقى جلالة الملك برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وتلقى سمو ولي العهد رئيس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة من الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة مستشار جلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وتلقى جلالته، برقية تهنئة من سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026 ـ 2027).
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي.
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