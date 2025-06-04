الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت وسلطان عمان وأمير قطر بمناسبة حلول عيد الأضحى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬تبادل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬الشعبين‭ ‬والبلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالنماء‭ ‬والرخاء‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬أمس‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

‮ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬تبادل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬الشعبين‭ ‬والبلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالنماء‭ ‬والرخاء‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬أمس‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬تبادل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬الشعبين‭ ‬والبلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالنماء‭ ‬والرخاء‭.‬