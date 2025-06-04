الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت وسلطان عمان وأمير قطر بمناسبة حلول عيد الأضحى

الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت وسلطان عمان وأمير قطر بمناسبة حلول عيد الأضحى
وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنماء والرخاء.
كما جرى أمس اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.
وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنماء والرخاء.
كما جرى أمس اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
تم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنماء والرخاء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مانشستر سيتي يعوض دي بروين بنجم وسط ميلان
وزارة الاقتصاد تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة“ميوزيك نيشن”
افتتاح غرفة صفية لمرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس
موريتانيا والجزائر تتفقان على بروتوكول يمنح الجزائر رخص صيد في المياه الموريتانية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
باركليز يرفع مستهدفه للأسهم الأمريكية.. ويخفضها الربع لمالكة "غوغل"