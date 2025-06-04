الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيـان بـرقـيتـي تهنئة مـن الأمـيرة سبيكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬سموها‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬البارز،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يجسد‭ ‬رؤى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الحكيمة‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

داعية‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ويسدد‭ ‬خطاه‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير،‭ ‬وأن‭ ‬يوفق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لشعبها‭ ‬الكريم‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ (‬2026-2027‭).‬