الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيـان بـرقـيتـي تهنئة مـن الأمـيرة سبيكة

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيـان بـرقـيتـي تهنئة مـن الأمـيرة سبيكة
وأعربت سموها عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الدولي البارز، الذي يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين في المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذا الفوز يجسد رؤى جلالة الملك الحكيمة وتوجيهاته السديدة التي عززت دور المملكة في دعم السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
داعية الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم، ويسدد خطاه على طريق الخير، وأن يوفق مملكة البحرين في ظل قيادته الحكيمة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبها الكريم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من (2026-2027).
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