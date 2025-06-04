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رئيس بعثة البحرين للحج يزور عددا من حملات الحج البحرينية:استكمال تسليم أساور الحجاج وتصاريح دخول المركبات

رئيس بعثة البحرين للحج يزور عددا من حملات الحج البحرينية:استكمال تسليم أساور الحجاج وتصاريح دخول المركبات

2025-06-04 07:02:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للحجاج‭ ‬والحملات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬قام‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬يرافقه‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة،‭ ‬وفريق‭ ‬من‭ ‬البعثة‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجاتها‭ ‬وتفقد‭ ‬شؤونهم‭.‬

وأعرب‭ ‬القطان‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬للرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬ثمّن‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬وتطوير‭ ‬مرافق‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬في‭ ‬الديار‭ ‬المقدسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الحملات‭ ‬البحرينية‭ ‬وجميع‭ ‬حجاج‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬اللجان،‭ ‬مثمنًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مستوى‭ ‬تعاون‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬البحرينية،‭ ‬ذاكرًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والتنسيق‭ ‬الفعال‭ ‬يجسد‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لخدمة‭ ‬الحجاج‭ ‬وتيسير‭ ‬أداء‭ ‬مناسكهم،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لرسالة‭ ‬الحج‭ ‬السامية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬استكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬ببعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬توزيع‭ ‬أساور‭ ‬قطار‭ ‬المشاعر‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحجاج‭ ‬والمشغلين‭ ‬على‭ ‬مندوبي‭ ‬الحملات‭ ‬البحرينية‭ ‬المرخصة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البعثة‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬تنقل‭ ‬الحجاج‭ ‬بين‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬عرفات‭ ‬ومزدلفة‭ ‬ومنى‭.‬

وأكد‭ ‬الرائد‭ ‬أحمد‭ ‬الأحمد،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬ببعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬الأساور‭ ‬تتم‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬دقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مطابقة‭ ‬كشوف‭ ‬أسماء‭ ‬الحجاج‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الأساور‭ ‬المخصصة‭ ‬لكل‭ ‬حملة‭ ‬قبل‭ ‬تسليمها،‭ ‬تفاديًا‭ ‬لأي‭ ‬تحديات‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬الحملات‭ ‬أثناء‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬المشاعر‭.‬

وثمّن‭ ‬الأحمد‭ ‬تعاون‭ ‬الحملات‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬الأساور،‭ ‬والتزامهم‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬العملية‭ ‬بكفاءة‭ ‬وسلاسة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬كانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬قد‭ ‬أنهت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬تركيب‭ ‬تصاريح‭ ‬دخول‭ ‬المركبات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تثبيتها‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬الحملات‭ ‬المخصصة‭ ‬لنقل‭ ‬الحجاج‭ ‬داخل‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة‭.‬

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