رئيس بعثة البحرين للحج يزور عددا من حملات الحج البحرينية:استكمال تسليم أساور الحجاج وتصاريح دخول المركبات

رئيس بعثة البحرين للحج يزور عددا من حملات الحج البحرينية:استكمال تسليم أساور الحجاج وتصاريح دخول المركبات
وأعرب القطان عن بالغ التقدير والامتنان للرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها بالغ الأثر في توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لحجاج مملكة البحرين.
كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير مرافق المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكد أن أبواب بعثة مملكة البحرين للحج في الديار المقدسة مفتوحة أمام الحملات البحرينية وجميع حجاج المملكة على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة، ومن مختلف اللجان، مثمنًا في الوقت ذاته مستوى تعاون حملات الحج البحرينية، ذاكرًا أن هذا التعاون البناء والتنسيق الفعال يجسد العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم، تحقيقًا لرسالة الحج السامية.
من جهة ثانية استكملت اللجنة الأمنية ببعثة مملكة البحرين للحج توزيع أساور قطار المشاعر الخاصة بالحجاج والمشغلين على مندوبي الحملات البحرينية المرخصة، وذلك في مقر البعثة بمكة المكرمة، بهدف تسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى.
وأكد الرائد أحمد الأحمد، رئيس اللجنة الأمنية ببعثة مملكة البحرين للحج، أن عملية توزيع الأساور تتم وفق إجراءات دقيقة، حيث تحرص اللجنة على مطابقة كشوف أسماء الحجاج والتأكد من عدد الأساور المخصصة لكل حملة قبل تسليمها، تفاديًا لأي تحديات قد تواجه الحملات أثناء التنقل في المشاعر.
وثمّن الأحمد تعاون الحملات البحرينية مع اللجنة الأمنية خلال عملية تسليم الأساور، والتزامهم بتوفير كافة المعلومات المطلوبة، ما أسهم في إنجاز العملية بكفاءة وسلاسة.
من جانب آخر، كانت اللجنة الأمنية قد أنهت في وقت سابق تركيب تصاريح دخول المركبات، من خلال تثبيتها على مركبات الحملات المخصصة لنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة.
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