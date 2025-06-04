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مشاركون في مؤتمر العقوبات البديلة:البحرين أطلقت تجربة فريدة في مجال الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة

مشاركون في مؤتمر العقوبات البديلة:البحرين أطلقت تجربة فريدة في مجال الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة

2025-06-04 07:02:47
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬رشيد‭ ‬بوعلاي‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يُمثل‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬إرساء‭ ‬نموذج‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬وصون‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الدولة‭ ‬بالتوجهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬منهج‭ ‬العدالة‭ ‬المستنيرة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬فاعلية‭ ‬الردع‭ ‬واعتبارات‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأشار‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬التميز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬متقدمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الكفاءات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ولتأصيل‭ ‬الممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وفق‭ ‬أُطر‭ ‬مهنية‭ ‬وتدريبية‭ ‬حديثة،‭ ‬كما‭ ‬يُكرس‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬تبنّته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬الجنائية‭ ‬الحديثة‭ ‬يجسد‭ ‬توازنًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬بين‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬ومراعاة‭ ‬الأبعاد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ويُعطي‭ ‬الفرصة‭ ‬لمن‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأً‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬تصحيح‭ ‬مساره،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬إصلاحية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التأهيل‭ ‬والدمج‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬العزل‭ ‬والإقصاء،‭ ‬وأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تجدد‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بالمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬الوطني‭ ‬الرائد،‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬قانونية‭ ‬وإنسانية‭ ‬أكثر‭ ‬توازنًا‭ ‬وفعالية،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلم‭ ‬المجتمعي‭ ‬وحماية‭ ‬الحقوق،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مجبل‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لقضايا‭ ‬الدولة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المثلى‭ ‬التي‭ ‬استفادت‭ ‬منها‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬لأن‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تغير‭ ‬مفهوم‭ ‬السياسية‭ ‬العقابية‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬فاليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬العقوبة‭ ‬إصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬ورؤية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأمور‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬كانت‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬الأمثل‭ ‬للنظام‭ ‬الجدد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اطلاعها‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأمريكية‭ ‬والعربية‭. ‬

وأشار‭ ‬اللواء‭ ‬أحمد‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬عفارة‭ ‬وكيل‭ ‬إدارة‭ ‬عامة‭ ‬بقطاع‭ ‬الحماية‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تحولًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬فلسفة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬السجون،‭ ‬حيث‭ ‬انتقلت‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬العقوبة‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬نموذج‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬متخصصة‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬النزلاء‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬تضم‭ ‬مرافق‭ ‬حديثة،‭ ‬تشمل‭ ‬غرفًا‭ ‬مجهزة‭ ‬بأسِرَّة،‭ ‬و«تلفزيونًا‮»‬،‭ ‬ومياهًا‭ ‬ساخنة،‭ ‬وتهوية‭ ‬جيدة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬إنسانية‭ ‬تحترم‭ ‬حقوق‭ ‬النزلاء‭.‬

واستعرض‭ ‬العميد‭ ‬أسامة‭ ‬ماجد‭ ‬الماجد‭ ‬مساعد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬جهود‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬تبنت‭ ‬نهجًا‭ ‬إصلاحيًا‭ ‬حديثًا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الجناة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬حديثًا‭ ‬يتيح‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬بديلة،‭ ‬مثل‭ ‬الخدمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬غير‭ ‬المدفوعة،‭ ‬كإجراء‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقدير‭ ‬الآلية‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وإعادة‭ ‬دمج‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬العقيد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الزعابي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المتابعة‭ ‬الشرطية‭ ‬الاتحادية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬الاستباق‭ ‬الجزائي،‭ ‬وهو‭ ‬أسلوب‭ ‬وقائي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬الجريمة‭ ‬قبل‭ ‬وقوعها،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الإقليمية‭ ‬مثل‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأدوات‭ ‬المراقبة‭ ‬الذكية‭ ‬لضبط‭ ‬الأمن،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الفردية‭.‬

وشدد‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المالكي‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬كاتجاه‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التقليدية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬كإطار‭ ‬قانوني‭ ‬جديد‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬الجاني‭ ‬وإعادة‭ ‬دمجه‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬حقوق‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وهو‭ ‬نهج‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬الدولية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬سلطة‭ ‬القاضي‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬العقوبات‭ ‬المناسبة‭ ‬تُعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬إرساء‭ ‬العدالة‭ ‬المتوازنة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬منح‭ ‬القضاة‭ ‬حرية‭ ‬أكبر‭ ‬لتكييف‭ ‬العقوبات‭ ‬وفقًا‭ ‬لظروف‭ ‬كل‭ ‬قضية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬عرض‭ ‬القاضي‭ ‬أيوب‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬جعفر‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬عن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬والتي‭ ‬اعتمدت‭ ‬مبدأ‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التشريعية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬فعالية‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬المتهمين‭.‬

وأكد‭ ‬العميد‭ ‬الدكتور‭ ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬الشديفات‭ ‬مدير‭ ‬القضاء‭ ‬الشرطي‭ ‬ممثل‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬منظومة‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬الأردنية‭ ‬تضمنت‭ ‬نصوصاً‭ ‬محددة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عقوبات‭ ‬مجتمعية‭ ‬مثل‭ ‬العمل‭ ‬المجتمعي‭ ‬والرقابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬وتقليل‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬في‭ ‬السجون‭.‬

وقدم‭ ‬المهندس‭ ‬حسن‭ ‬عيسى‭ ‬الشارقي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كيوبلاس‭ ‬للمعاينة‭ ‬واستشارات‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحا‭ ‬كيف‭ ‬تعتمد‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬لضمان‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أشاد‭ ‬ديفيد‭ ‬كاليولاني‭ ‬هاسنريتر‭ ‬ ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعايير‭ ‬والاعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بتجربة‭ ‬‮«‬السجون‭ ‬المفتوحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واصفًا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬نموذج‭ ‬يُحتذى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬المجتمعي،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬الإصلاحي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الحزم‭ ‬والدمج‭ ‬المجتمعي‭. ‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬البروفيسور‭ ‬سونيتا‭ ‬تور،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬معهد‭ ‬شيفيلد‭ ‬للقانون‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬مركزه‭ ‬الأساسي‭ ‬تطوير‭ ‬كوادر‭ ‬متميزة،‭ ‬حيث‭ ‬حرصت‭ ‬قيادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬إصلاحي‭ ‬متكامل‭ ‬يُحدث‭ ‬تغييرًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأعرب‭ ‬العميد‭ ‬سيعد‭ ‬علي‭ ‬لوتاه‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المؤسسات‭ ‬العقابية‭ ‬والإصلاحية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بس‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬الخاص‭ ‬بالعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬وطرح‭ ‬التحديات‭ ‬والحلول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬العقيد‭ ‬هلال‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الحراصي‮ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬عُمان‭ ‬السلطانية،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬النظم‭ ‬العدلية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬العدالة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬تشرفنا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬رفيع‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬وصنّاع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يُعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬وجوهرية‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة،‭ ‬وأن‭ ‬البرنامج،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬25‭ ‬نزيلاً‭ ‬ليصبحوا‭ ‬رواد‭ ‬أعمال،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬المبادرات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬لهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الأوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يُعد‭ ‬حدثًا‭ ‬بارزًا‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والدولي،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬التطورات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والإصلاحية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الأنظمة‭ ‬القضائية‭ ‬الحديثة‭.‬

وأوضح‭ ‬فولاذ‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬سبّاقة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8000‭ ‬شخص‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬حظيت‭ ‬بإشادة‭ ‬المستفيدين‭ ‬والمراقبين‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬وإعادة‭ ‬دمج‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بصورة‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬مصطفى،‭ ‬استشاري‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مستشفى‭ ‬‮«‬سيرين‮»‬‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬والسلوكية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬العاملين‭ ‬ليصبحوا‭ ‬فنيي‭ ‬صحة‭ ‬نفسية‭ ‬وسلوكية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬الحالات‭ ‬النفسية‭ ‬المحتملة‭ ‬لدى‭ ‬المستفيدين،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

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