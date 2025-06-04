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فعاليات وطنية: عضوية مجلس الأمن تمثل فرصة نوعية للبحرين لتعزيز مساهمتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية

فعاليات وطنية: عضوية مجلس الأمن تمثل فرصة نوعية للبحرين لتعزيز مساهمتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية

2025-06-04 07:02:47
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬أهمية‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بفوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التقدير‭ ‬الدولي‭ ‬لسياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخارجية‭.‬

وهنأ‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ ‬2026‭-‬2027م،‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬186‭ ‬صوتًا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬مؤكّدًا‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ورؤية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬فخرو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬نوعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬ستعمل‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام،‭ ‬والتصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التعايش،‭ ‬والعدالة،‭ ‬والتعددية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬سيبقى‭ ‬حاضرًا‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭.‬

وثمّن‭ ‬فخرو‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البحريني‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬لتكامل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والمؤسسي‭.‬

وجدد‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مستمر‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للمملكة‭ ‬دوليًا،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬صوتها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬ويعزز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

بدورها‭ ‬رفعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ ‬2026‭-‬2027م،‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬186‭ ‬صوتًا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬187‭ ‬صوتًا،‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الفاضل‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البارز‭ ‬يُجسد‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ويعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬سياساتها‭ ‬الخارجية‭ ‬المتزنة،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء،‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستواصل‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعوب‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭. ‬

وأشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الفاضل‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬للمملكة،‭ ‬وتكريس‭ ‬حضورها‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الواسع‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬تصويت‭ ‬بواقع‭ ‬99‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭. ‬

وأكدت‭ ‬الفاضل‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬نشر‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬الساعاتي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بانتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ ‬2026‭-‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المنعقدة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المنظمة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬متقدما‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬الساعاتي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يجسد‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالرؤية‭ ‬المتوازنة‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية،‭ ‬ومبادئها‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬فهو‭ ‬يعدّ‭ ‬تتويجا‭ ‬للثقة‭ ‬الدولية‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يعكس‭ ‬إدراك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لقيم‭ ‬الاعتدال‭ ‬والالتزام‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬المملكة‭ ‬وعزمها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬والعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭.‬

وأشار‭ ‬الساعاتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مسؤول‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬النزاعات‭ ‬وتشجيع‭ ‬الوساطة‭ ‬والحلول‭ ‬السلمية‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله،‭ ‬كما‭ ‬لعبت‭ ‬المملكة‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح،‭ ‬والذي‭ ‬تجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادراتها‭ ‬المتعددة‭ ‬لدعم‭ ‬التعايش‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬حوار‭ ‬الحضارات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استضافتها‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلم‭ ‬العالمي‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابقة‭ ‬قدمت‭ ‬المملكة‭ ‬نموذجاً‭ ‬قيادياً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬وتبني‭ ‬مقاربات‭ ‬واقعية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مركزية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ ‬2026‭-‬2027م،‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬بعدد‭ ‬أصوات‭ ‬بلغ‭ ‬186‭ ‬صوتًا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬187‭ ‬صوتًا،‭ ‬يعكس‭ ‬رصانة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة،‭ ‬وإيمان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بنهج‭ ‬ومبادرات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬البنّاء،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تؤسس‭ ‬لمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭.‬

وأشارت‭ ‬العباسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المكسب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬يُعدّ‭ ‬ترجمة‭ ‬واضحة‭ ‬للجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كعضو‭ ‬مهم‭ ‬وفاعل‭ ‬ضمن‭ ‬المنظومة‭ ‬الدولية،‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬خارجية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الاعتدال‭ ‬والتوازن،‭ ‬وبناء‭ ‬الصداقات‭ ‬والشراكات،‭ ‬وتفعيل‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬المرموق‭ ‬أبرز‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬التطوير‭ ‬والتنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬والذي‭ ‬أكسب‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للمملكة‭ ‬جدارة‭ ‬الظفر‭ ‬بهذه‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالنهج‭ ‬الذي‭ ‬ستتبناه‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬الحوار،‭ ‬والتعايش،‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬وبناء‭ ‬التوافق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سعيها‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬صوتًا‭ ‬للدبلوماسية،‭ ‬وجسرًا‭ ‬للتفاهم،‭ ‬ومدافعًا‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعوب‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬

وأوضحت‭ ‬العباسي‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الوطني‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬ركائز‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬التشريعات‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬حضور‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مساعيها‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬وإشاعة‭ ‬السلام‭ ‬كأساس‭ ‬للتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬البلدان‭.‬

ورحبت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بانتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬186‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬187‭ ‬دولة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البارز‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التقدير‭ ‬الدولي‭ ‬لسياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخارجية،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬والحوار‭ ‬البنّاء،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬والانخراط‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينسجم‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬العالمية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬السلام،‭ ‬والأمن،‭ ‬والعدالة،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشادت‭ ‬بالنهج‭ ‬المتوازن‭ ‬والمسؤول‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬صورتها‭ ‬كدولة‭ ‬تحترم‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬أسس‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬

وأكدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬أن‭ ‬عضوية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬نوعية‭ ‬لإبراز‭ ‬تجربتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬قرارات‭ ‬وسياسات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهج‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭.‬

وجددت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تأكيد‭ ‬دعمها‭ ‬الكامل‭ ‬لمسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الدولي،‭ ‬وخدمة‭ ‬المبادئ‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭.‬

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