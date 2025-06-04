أصداء عربية واسعة لفوز البحرين بعضوية مجلس الأمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حظي‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ - ‬2027‭)‬،‭ ‬بأصداء‭ ‬إيجابية‭ ‬واسعة‭ ‬حيث‭ ‬حرصت‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬المملكة‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهاني‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابها‭ ‬للعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ - ‬2027‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

‮ ‬وعبّرت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬تمثيلها‭ ‬للمجموعة‭ ‬العربية،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭.‬

‮ ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬تهانيها‭ ‬الخالصة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بانتخابها‭ ‬عضوًا‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ -‬2027‭).‬

‮ ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ (‬قنا‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬وأهداف‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبنود‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

‮ ‬وعبرت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬تمنيات‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وتسخير‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬خاصة‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحل‭ ‬نزاعات‭ ‬المنطقة‭.‬

‮ ‬وتقدمت‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬بالتهنئة‭ ‬القلبية‭ ‬الخالصة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزها‭ ‬بالعضوية‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسياستها‭ ‬الحكيمة‭.‬

‮ ‬وأعربت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والهجرة‭ ‬المصرية‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬أ‭ ‬ش‭ ‬أ‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬ستقوم‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬وبنّاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لدعم‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وستكون‭ ‬صوتًا‭ ‬عربيًا‭ ‬صادقًا‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬ومصالحها‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭ ‬المهم‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬انتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المستحق،‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬والمصداقية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬

أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬الأردنية‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابها‭ ‬عضوًا‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ - ‬2027‭)‬،‭ ‬ومُمثّلًا‭ ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬المهم‭.‬

‮ ‬وأكّد‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ (‬بترا‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬المستحق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬مكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتميّز‭ ‬دبلوماسيتها‭ ‬وجهودها‭ ‬المُقدَّرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬والبرامج‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتنموية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

‮ ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬ودعمها‭ ‬المطلق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬جهودها‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬والمصالح‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

‮ ‬وهنّأت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬السورية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابها‭ ‬عضوًا‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ ‬ – 2027‭).‬

‮ ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ (‬سانا‭) ‬ثقة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين،‭ ‬وتمثيل‭ ‬المجتمع‭ ‬العربي‭ ‬تمثيلًا‭ ‬مشرفًا،‭ ‬متمنية‭ ‬للمملكة‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭.‬

‮ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين‭ ‬برئاسة‭ ‬فضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬أ‭.‬د‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب،‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحكومة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الأصيل،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للعام‭ ‬2026‭ - ‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬نالت‭ ‬تأييدًا‭ ‬دوليًا‭ ‬بواقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬186‭ ‬صوتًا‭.‬

وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجًا‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬السلم‭ ‬العالمي‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬الحوار‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬والسلام،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتزايد‭ ‬فيه‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬صوت‭ ‬الحكمة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬وحروب‭ ‬وصراعات‭.‬

وأعرب‭ ‬مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬انتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عضوًا‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية،‭ ‬وبخاصة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتعبير‭ ‬بصدق‭ ‬عن‭ ‬صوت‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصرة‭.‬

وأعربت‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال،‭ ‬عن‭ ‬تهانيها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابها‭ ‬عضوًا‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ ‬ـ‭ ‬2027‭)‬،‭ ‬ممثلةً‭ ‬للمجموعة‭ ‬العربية‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصومالية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الوطنية‭ ‬الصومالية‭ (‬صونا‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬انتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬دورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بقدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المصالح‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الأممي‭ ‬المهم‭.‬

وأكدت‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال،‭ ‬بصفتها‭ ‬عضوًا‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬للفترة‭ (‬2025‭ ‬ـ‭ ‬2026‭)‬،‭ ‬دعمها‭ ‬الكامل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استعدادها‭ ‬لتولي‭ ‬مهامها،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المواقف‭ ‬العربية‭ ‬الموحدة‭.‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بانتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عضوًا‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ ‬ – ‭ ‬2027‭)‬،‭ ‬مهنّئةً‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬دولية‭.‬

وأكّدت‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العمانية،‭ ‬ثقتها‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستُسهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬السِّلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬البنّاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعبًا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخاب‭ ‬المملكة‭ ‬عضوًا‭ ‬غير‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للفترة‭ (‬2026‭ - ‬2027‭).‬

وأشار‭ ‬سموه،‭ ‬وفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬التاريخي‭ ‬يعكس‭ ‬المساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقيادتها‭ ‬الحكيمة‭ ‬لإحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وأكّد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وباعتبارها‭ ‬ممثلًا‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬ستضطلع‭ ‬بدور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬موقعها‭ ‬ومكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتميّز‭ ‬دبلوماسيتها‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليحيا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقيادتها‭ ‬الحكيمة‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بارز‭ ‬بفوزها‭ ‬بعضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬2026‭ - ‬2027‭).‬

‮ ‬وأعرب‭ ‬اليحيا‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجراه‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬تمنيات‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والنجاح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭).‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بانتخاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعضوية‭ ‬غير‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للفترة‭ ‬2026 – 2027،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الساحق‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬والإنجاز‭ ‬يُجسّد‭ ‬ما‭ ‬بلغته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة،‭ ‬وما‭ ‬تُكنّه‭ ‬لها‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬وثقة،‭ ‬بفضل‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬المتزنة،‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الواضحة،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬النهج‭ ‬السديد‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

‭ ‬ونوّه‭ ‬السفير‭ ‬وريكات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بقيادتها‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬تمثّل‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الهادئة‭ ‬والمبادرة،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬والانفتاح،‭ ‬ودعم‭ ‬القضايا‭ ‬العادلة،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العضوية‭ ‬تأتي‭ ‬تتويجًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المخلص،‭ ‬الذي‭ ‬أكسب‭ ‬البحرين‭ ‬سمعة‭ ‬عالمية‭ ‬رفيعة،‭ ‬وجعلها‭ ‬شريكًا‭ ‬موثوقًا‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومساهمًا‭ ‬مسؤولًا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬توافقات‭ ‬دولية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬والثقة‭ ‬المتبادلة‭.‬

وعبر‭ ‬السفير‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأخوي،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬حكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬ورصانة‭ ‬دبلوماسيتها،‭ ‬ستكون‭ ‬صوتًا‭ ‬للسلام،‭ ‬ومنبرًا‭ ‬للعدالة،‭ ‬وجسرًا‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬نحو‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬واستقرارًا‭ ‬وتوازنًا‭.‬