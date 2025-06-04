الشيخ يستقبل مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- استقبل نائب الرئيس حسين الشيخ، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير ليجاندر، والقنصل العام الفرنسي نيكولا كاسيانيدس، وذلك بهدف نقاش الرؤى السياسية المشتركة نحو وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابيكيان شاهين، والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ورئيس ديوان نائب الرئيس آية المحيسن.

ونقل الشيخ خلال اللقاء، تحيات الرئيس محمود عباس "أبو مازن" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُجدِّداً التأكيد على أولويات القيادة الفلسطينية بوقف اطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى وضرورة إدخال الإغاثة العاجلة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة وقف إجراءات الاحتلال التصعيدية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وتولي دولة فلسطين المسؤولية كاملة في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل والذهاب لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وصولا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الشيخ عالياً، المساعي الفرنسية السعودية لإقامة مؤتمر دولي لحل الدولتين في نيويورك في 17 من الشهر الجاري، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية في ملف اعتراف فرنسا والدول المشاركة بدولة فلسطين لما فيه من حماية لحل الدولتين، واهمية الخروج بخطة سلام لانهاء الصراع، وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي لمواصلة بناء مؤسسات الدولة ودعم المشاريع التنموية واعادة الإعمار، كما تم نقاش بعض القضايا الثنائية، وتم التأكيد على الشراكة التاريخية ما بين دولة فلسطين وفرنسا لصنع السلام.

وأشاد الشيخ أيضا، بالدعم المقدر الذي تقدمه فرنسا للقضية الفلسطينية، كما تم نقاش العملية الاصلاحية لمؤسسات الدولة. مع التأكيد على التصاقنا بالشرعية الدولية والقانون الدولي.