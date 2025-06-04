رايتس ووتش: قصف واشنطن ميناء رأس عيسى باليمن جريمة حرب

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن القصف الأميركي على ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غرب اليمن في 17 نيسان/ أبريل، يُعدّ "جريمة حرب، واستخفافا صارخا بأرواح المدنيين"، وطالبت بالتحقيق في الجريمة.

وذكرت المنظمة أنه "في إطار الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، والتي بدأت في 15 آذار/ مارس الماضي، قصفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، أحد 3 موانئ في الحديدة حيث يمر نحو 70 بالمئة من واردات اليمن التجارية و80 بالمئة من المساعدات الإنسانية".

وذكرت المنظمة أنها حلّلت صور أقمار صناعية، وراجعت صورا فوتوغرافية وفيديوهات لموقع الغارات، وقيّمت بيانات نشرتها منظمة "إيروارز" والمنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات اليمن"، وأرسلت خطابا إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في 8 أيار/ مايو، يتضمن النتائج الأولية، لكنها لم تتلقّ أي رد.

وأوضحت أن منظمة "إيروارز" المتخصصة برصد الخسائر المدنية في الصراعات حول العالم، قالت إن القصف أودى بحياة 84 مدنيا، وجرح أكثر من 150.

وقالت باحثة البحرين واليمن في "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرنيا، إن قرار الحكومة الأميركية قصف الميناء أثناء تواجد مئات العمال فيه، "يُظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين".

وشددت على أنه "في حين لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة (الرئيس الأميركي، دونالد) ترامب".

وأضافت: "يجب التحقيق في الهجوم، باعتباره جريمة حرب".

وفي 17 نيسان/ أبريل أعلن الحوثيون سقوط 80 قتيلا و150 جريحا جراء غارات أميركية، استهدفت منشآت تخزين وضخ الوقود بميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى تدميرها، وخلق أزمة وقود في مناطق سيطرتهم، استمرت لأيام..

وقال الحوثيون إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن، حتى إعلان ترامب في 6 أيار/ مايو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان.