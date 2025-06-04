سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يبحث مع مجموعة بابكو إنرجيز التعاون لتطوير المشاريع المستقبلية في جزر حوار

سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يبحث مع مجموعة بابكو إنرجيز التعاون لتطوير المشاريع المستقبلية في جزر حوار
جاء ذلك لدى استقبال سموه اليوم بمقر الضيافة (الدار) في العوالي بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة عضو اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة العليا لتطوير جزر حوار، الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، والدكتور عبدالرحمن جواهري العضو المنتدب بالوكالة في مجموعة بابكو إنرجيز والرئيس التنفيذي في شركة بابكو للتكرير، والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، والسيد جابرييل سيليتشي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية في مجموعة بابكو للاستكشاف والإنتاج، وعلي مراد مراد عضو اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة العليا لتطوير جزر حوار، حيث أشار سموه إلى دور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز في قيادة هذا التطور الناجح في قطاع الطاقة، موضحًا سموه أن شركات الطاقة الوطنية تلعب دورًا هامًا وفعالًا في تسريع التحول في مجال الطاقة، والتأكيد على التزام مملكة البحرين بتطوير قطاع الطاقة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وخلال الاجتماع تم بحث التعاون بين الهيئة العليا لتطوير جزر حوار ومجموعة بابكو إنرجيز في تطوير المشاريع المستقبلية في جزر حوار، كما استعرض سموه مع الحضور عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية، والتي ستزيد من تنافسية البحرين لمواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات، ويحافظ على البيئة واستدامتها، وبما يسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
من جانبهم، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، مهنئين سموه بصدور المرسوم عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم برئاسة سموه للهيئة العليا لتطوير جزر حوار، مشيدين بحرص واهتمام سموه وتوجيهاته الحثيثة في سبيل دعم وتطوير القطاع السياحي والاقتصادي في جزر حوار، مشيدين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات اقتصادية هامة تعزز القطاع الاقتصادي والاستثماري.
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