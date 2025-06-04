سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يبحث مع مجموعة بابكو إنرجيز التعاون لتطوير المشاريع المستقبلية في جزر حوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الهيئة العليا لتطوير جزر حوار بما حققته مجموعة بابكو انرجيز من نقلة نوعية متطورة في النجاح والإنجاز، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى استقبال سموه اليوم بمقر الضيافة (الدار) في العوالي بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة عضو اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة العليا لتطوير جزر حوار، الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، والدكتور عبدالرحمن جواهري العضو المنتدب بالوكالة في مجموعة بابكو إنرجيز والرئيس التنفيذي في شركة بابكو للتكرير، والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، والسيد جابرييل سيليتشي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية في مجموعة بابكو للاستكشاف والإنتاج، وعلي مراد مراد عضو اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة العليا لتطوير جزر حوار، حيث أشار سموه إلى دور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز في قيادة هذا التطور الناجح في قطاع الطاقة، موضحًا سموه أن شركات الطاقة الوطنية تلعب دورًا هامًا وفعالًا في تسريع التحول في مجال الطاقة، والتأكيد على التزام مملكة البحرين بتطوير قطاع الطاقة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وخلال الاجتماع تم بحث التعاون بين الهيئة العليا لتطوير جزر حوار ومجموعة بابكو إنرجيز في تطوير المشاريع المستقبلية في جزر حوار، كما استعرض سموه مع الحضور عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية، والتي ستزيد‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬البحرين‭ ‬لمواصلة‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات، ويحافظ على البيئة واستدامتها، وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

من جانبهم، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، مهنئين سموه بصدور المرسوم عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم برئاسة سموه للهيئة العليا لتطوير جزر حوار، مشيدين بحرص واهتمام سموه وتوجيهاته الحثيثة في سبيل دعم وتطوير القطاع السياحي والاقتصادي في جزر حوار، مشيدين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات اقتصادية هامة تعزز القطاع الاقتصادي والاستثماري.