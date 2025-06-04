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وزير الداخلية يشيد بدور مجلس الشورى في دعم الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن

وزير الداخلية يشيد بدور مجلس الشورى في دعم الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن

2025-06-04 09:02:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، اليوم، السيد جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسيد جمال فخرو، مشيدًا بدور مجلس الشورى وما يعكسه من روح وطنية تتمثل في الموضوعات والقضايا التي يتم طرحها وبحثها داخل المجلس، بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

وأعرب معالي وزير الداخلية عن اعتزازه بدور مجلس الشورى ومتابعة أعضائه لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن، ومشاركتهم الإيجابية في دعم وتعزيز الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن وصون منجزاته.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الشورى، وذلك تحقيقًا لمزيد من الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

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