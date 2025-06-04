وزير الداخلية يشيد بدور مجلس الشورى في دعم الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن

وزير الداخلية يشيد بدور مجلس الشورى في دعم الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسيد جمال فخرو، مشيدًا بدور مجلس الشورى وما يعكسه من روح وطنية تتمثل في الموضوعات والقضايا التي يتم طرحها وبحثها داخل المجلس، بما يصب في صالح الوطن والمواطن.
وأعرب معالي وزير الداخلية عن اعتزازه بدور مجلس الشورى ومتابعة أعضائه لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن، ومشاركتهم الإيجابية في دعم وتعزيز الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن وصون منجزاته.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الشورى، وذلك تحقيقًا لمزيد من الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
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