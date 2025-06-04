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التوازن بين الجنسين في الشورى تناقش خطتها التشغيلية للفترة المقبلة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب، مستشار رئيس المجلس، أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا بحثت خلاله بنود الخطة التشغيلية للجنة للفترة المقبلة، والمتضمنة مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وإدماج احتياجات المرأة ضمن استراتيجيات وخطط الأمانة العامة.
كما ناقشت اللجنة عددًا من المبادرات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وآليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تسهم في تعزيز الوعي بالأهداف التي تضطلع بها اللجنة، وتحقق المزيد من التقدم في الأداء الوظيفي في إطار من التعاون والشراكة الفعالة بين الجنسين.
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