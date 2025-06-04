التوازن بين الجنسين في الشورى تناقش خطتها التشغيلية للفترة المقبلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب، مستشار رئيس المجلس، أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا بحثت خلاله بنود الخطة التشغيلية للجنة للفترة المقبلة، والمتضمنة مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وإدماج احتياجات المرأة ضمن استراتيجيات وخطط الأمانة العامة.

كما ناقشت اللجنة عددًا من المبادرات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وآليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تسهم في تعزيز الوعي بالأهداف التي تضطلع بها اللجنة، وتحقق المزيد من التقدم في الأداء الوظيفي في إطار من التعاون والشراكة الفعالة بين الجنسين.