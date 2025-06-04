احتفاءً باليوم العالمي للبيئة محافظة العاصمة تنظم فعالية لغرس الشتلات في حديقة بوعشيرة

احتفاءً باليوم العالمي للبيئة محافظة العاصمة تنظم فعالية لغرس الشتلات في حديقة بوعشيرة
وأكد المحافظ، في تصريح على هامش حضوره الفعالية، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة العاصمة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، والتي شملت تنظيم حملات لتنظيف السواحل والشواطئ في مختلف مناطق العاصمة، وحملات للتشجير في الحدائق العامة ومباني المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالمساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف مشروع "العاصمة الخضراء" الذي أطلقته في عام 2014، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين.
وقد أقيمت الفعالية بالتعاون مع برنامج "معًا" لمكافحة العنف والإدمان، وجمعية ATM، وجمعية سيدات الأعمال الهندية، إضافة إلى مشاركة عدد من المتطوعين، بما عكس روح الشراكة المجتمعية والعمل المشترك من أجل بيئة نظيفة ومستدامة.
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