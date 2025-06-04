احتفاءً باليوم العالمي للبيئة محافظة العاصمة تنظم فعالية لغرس الشتلات في حديقة بوعشيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شهد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، المبادرة التي نظمتها محافظة العاصمة لغرس الشتلات وزراعة عدد من الأشجار في حديقة بوعشيرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفي به العالم في الخامس من يونيو من كل عام، وفي إطار برنامج "العاصمة محافظة صحية" الذي تتبناه المحافظة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد المحافظ، في تصريح على هامش حضوره الفعالية، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة العاصمة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، والتي شملت تنظيم حملات لتنظيف السواحل والشواطئ في مختلف مناطق العاصمة، وحملات للتشجير في الحدائق العامة ومباني المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالمساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف مشروع "العاصمة الخضراء" الذي أطلقته في عام 2014، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين.

وقد أقيمت الفعالية بالتعاون مع برنامج "معًا" لمكافحة العنف والإدمان، وجمعية ATM، وجمعية سيدات الأعمال الهندية، إضافة إلى مشاركة عدد من المتطوعين، بما عكس روح الشراكة المجتمعية والعمل المشترك من أجل بيئة نظيفة ومستدامة.