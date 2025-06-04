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لزيادة الأمان والشفافية.. تطوير كاشف كذب للذكاء الاصطناعي

لزيادة الأمان والشفافية.. تطوير كاشف كذب للذكاء الاصطناعي

2025-06-04 08:57:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) شركة ناشئة تُدعى Themis AI، بهدف تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التعرّف إلى حدود معرفتها والإبلاغ عن عدم اليقين في قراراتها، في خطوة تشبه عمل "كاشف الكذب" للذكاء الاصطناعي.


وطوّرت الشركة منصة باسم Capsa، قادرة على تقييم موثوقية مخرجات نماذج تعلم الآلة، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT. تقوم Capsa بتحليل البيانات لرصد أي مؤشرات على الشك أو نقص المعلومات، وتُميّز بين القرارات المدعومة والتخمينات غير الموثوقة.


وتُستخدم المنصة حاليًا في مجالات متعددة، مثل الاتصالات، والصيدلة، وتحليل الصور الزلزالية، وتتميز بسرعتها العالية في معالجة البيانات، ما يجعلها قابلة للتشغيل حتى على الأجهزة المحمولة.


ويأمل مطورو التقنية أن تُساهم هذه الأداة في رفع أمان وشفافية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة باستخدامه في مجالات حساسة مثل الطب والقيادة الذاتية.

لبنان 24

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