بلدية الطفيلة تخصص موقعًا موحدًا لبيع الأضاحي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدينات، أن اللجان الصحية خصصت موقعا موحدا لبيع الأضاحي في ساحة المدينة الحرفية بمنطقة المنصورة، مقابل مسلخ المواشي، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية والبيئية للحد من المخالفات في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية.



وأشار العدينات، إلى أن البلدية أعدت برنامجا للجولات الرقابية والتفتيشية على الموقع المخصص للبيع، مؤكدا ضرورة التزام أصحاب المواشي بالمحافظة على نظافة المكان، وعدم إجراء الذبح على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية.



وشدد على ضرورة التزام تجار المواشي بالحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة في الموقع، مشيرا إلى التعميم على تجار المواشي وأصحاب الملاحم بعدم إقامة حظائر لبيع الأضاحي داخل الطفيلة ووسطها التجاري، مع توجيه خطابات للجان الصحية لمتابعة هذه التعليمات وتكثيف عملها.



وأوضح أن انتشار هذه الحظائر في الوسط التجاري خلال السنوات الماضية تسبب في مكاره صحية بسبب مخلفات الذبح وعدم الالتزام بالمواقع المحددة.



وقال إن البلدية ستستدعي أصحاب الملاحم والتجار المخالفين لتحرير مخالفات بحقهم، مشيرا إلى تأهيل المسلخ البلدي لتقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين، مع توفير كافة المتطلبات اللازمة من موظفين وطبيب بيطري، إضافة إلى توفير المياه الكافية والعمال طوال أيام عيد الأضحى.