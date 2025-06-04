بلدية الطفيلة تخصص موقعًا موحدًا لبيع الأضاحي

بلدية الطفيلة تخصص موقعًا موحدًا لبيع الأضاحي
وأشار العدينات، إلى أن البلدية أعدت برنامجا للجولات الرقابية والتفتيشية على الموقع المخصص للبيع، مؤكدا ضرورة التزام أصحاب المواشي بالمحافظة على نظافة المكان، وعدم إجراء الذبح على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية.
وشدد على ضرورة التزام تجار المواشي بالحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة في الموقع، مشيرا إلى التعميم على تجار المواشي وأصحاب الملاحم بعدم إقامة حظائر لبيع الأضاحي داخل الطفيلة ووسطها التجاري، مع توجيه خطابات للجان الصحية لمتابعة هذه التعليمات وتكثيف عملها.
وأوضح أن انتشار هذه الحظائر في الوسط التجاري خلال السنوات الماضية تسبب في مكاره صحية بسبب مخلفات الذبح وعدم الالتزام بالمواقع المحددة.
وقال إن البلدية ستستدعي أصحاب الملاحم والتجار المخالفين لتحرير مخالفات بحقهم، مشيرا إلى تأهيل المسلخ البلدي لتقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين، مع توفير كافة المتطلبات اللازمة من موظفين وطبيب بيطري، إضافة إلى توفير المياه الكافية والعمال طوال أيام عيد الأضحى.
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