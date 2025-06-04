خطة متكاملة استعدادا لعيد الأضحى في مأدبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعدت محافظة مأدبا خطة متكاملة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة، وتنظيم حركة المرور، وضبط الأسواق، ومنع الاعتداء على الأرصفة، لتوفير بيئة تسوق آمنة للمواطنين.



وأوضح مساعد محافظ مأدبا لشؤون السلامة العامة، إبراهيم الوحوش، اليوم الأربعاء، أن لجانا مشتركة من دائرة الغذاء والدواء، وبلدية مأدبا الكبرى، وزراعة مأدبا، وحماية البيئة، تشرف على متابعة مواقع بيع الأضاحي التي حددتها البلدية، لضمان عدم الإضرار بالشوارع وتأثيرها على حركة السير.



وأشار إلى أن الجولات الرقابية على مواقع البيع تتم بمرافقة الأطباء البيطريين من الزراعة والبلدية للتأكد من صلاحية المواشي المعروضة، وستستمر هذه الجولات حتى نهاية أيام العيد، مؤكدا أن الذبح سيتم في مسلخ البلدية، الذي سيكون مفتوحا حتى الساعة 7 مساء طوال فترة عيد الأضحى، بحضور الطبيب البيطري.



وقال إن قسم البيئة في المحافظة يتابع مواقع بيع الأضاحي لمنع الذبح في الشوارع، حفاظا على البيئة والصحة العامة في مأدبا، كما ستنظم حملة رش وتعقيم في آخر أيام العيد بالتنسيق مع بلدية مأدبا، تستهدف تطهير مواقع البيع من مخلفات المواشي للحفاظ على الصحة العامة.



وأشار إلى التنسيق مع دائرة السير في مأدبا لوضع خطة مرورية للتعامل مع الازدحامات التي تشهدها المدينة عشية العيد، كما تم التنسيب بإغلاق شارع سوق الذهب الواقع في وسط مأدبا السياحي، لضمان تسوق آمن، وهو الإجراء الذي لاقى ارتياحا كبيرا في عيد العام الماضي.



يشار إلى أن بلدية مأدبا، بالتعاون مع لجنة السلامة العامة، حددت قبل أيام 10 حظائر مخصصة لبيع وذبح الأضاحي داخل المحافظة، بهدف منع البيع والذبح العشوائي، وضبط الأوضاع البيئية والصحية في أماكن الذبح، إلى جانب تسريع عمليات التعقيم والرش.