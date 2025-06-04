خطة متكاملة استعدادا لعيد الأضحى في مأدبا

خطة متكاملة استعدادا لعيد الأضحى في مأدبا
وأوضح مساعد محافظ مأدبا لشؤون السلامة العامة، إبراهيم الوحوش، اليوم الأربعاء، أن لجانا مشتركة من دائرة الغذاء والدواء، وبلدية مأدبا الكبرى، وزراعة مأدبا، وحماية البيئة، تشرف على متابعة مواقع بيع الأضاحي التي حددتها البلدية، لضمان عدم الإضرار بالشوارع وتأثيرها على حركة السير.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية على مواقع البيع تتم بمرافقة الأطباء البيطريين من الزراعة والبلدية للتأكد من صلاحية المواشي المعروضة، وستستمر هذه الجولات حتى نهاية أيام العيد، مؤكدا أن الذبح سيتم في مسلخ البلدية، الذي سيكون مفتوحا حتى الساعة 7 مساء طوال فترة عيد الأضحى، بحضور الطبيب البيطري.
وقال إن قسم البيئة في المحافظة يتابع مواقع بيع الأضاحي لمنع الذبح في الشوارع، حفاظا على البيئة والصحة العامة في مأدبا، كما ستنظم حملة رش وتعقيم في آخر أيام العيد بالتنسيق مع بلدية مأدبا، تستهدف تطهير مواقع البيع من مخلفات المواشي للحفاظ على الصحة العامة.
وأشار إلى التنسيق مع دائرة السير في مأدبا لوضع خطة مرورية للتعامل مع الازدحامات التي تشهدها المدينة عشية العيد، كما تم التنسيب بإغلاق شارع سوق الذهب الواقع في وسط مأدبا السياحي، لضمان تسوق آمن، وهو الإجراء الذي لاقى ارتياحا كبيرا في عيد العام الماضي.
يشار إلى أن بلدية مأدبا، بالتعاون مع لجنة السلامة العامة، حددت قبل أيام 10 حظائر مخصصة لبيع وذبح الأضاحي داخل المحافظة، بهدف منع البيع والذبح العشوائي، وضبط الأوضاع البيئية والصحية في أماكن الذبح، إلى جانب تسريع عمليات التعقيم والرش.
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