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بسبب فلسطين .. واشنطن تحذّر باريس ولندن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا من قرار الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو الجاري.
وبحسب مصادر في الخارجية البريطانية، فإن فرنسا تستعد للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين خلال المؤتمر، وتدعو السلطات البريطانية إلى اتباع خطاها. في حين أفادت وسائل إعلام فرنسية أن مسؤولين في باريس يعتقدون أن الحكومة البريطانية تدعم هذه الخطة.
وكتب موقع MEE:"لكن واشنطن حذّرت بريطانيا وفرنسا بشكل خاص من الاعتراف بدولة فلسطين من طرف واحد. وفي الوقت نفسه، تضغط الدول العربية عليهما لاتخاذ هذه الخطوة".
وصرّح رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، للموقع، أن اعتراف فرنسا وبريطانيا سيعني:
"الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، وبالمساواة في الحقوق في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل".
وأضاف:"بناءً على تجربة التعامل مع هذه الحكومة البريطانية، فإن اعتراضات الولايات المتحدة على الاعتراف من المرجّح أن تؤثّر على بريطانيا أكثر من فرنسا".
ويرى منتقدو ماكرون أن الاعتراف يجب أن يأتي في إطار مفاوضات واضحة تؤدي إلى قيام دولتين، وليس كخطوة منفردة قد تضعف من فرص التفاوض وتقلل من حوافز الطرف الفلسطيني.
ومن المقرّر أن تنظم السعودية وفرنسا مؤتمرًا رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و20 يونيو، يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لإيجاد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، فإن هذا المؤتمر الرفيع سيساعد في "إعطاء زخم جديد للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك الاعتراف بدولة إسرائيل وحقّها في العيش بسلام وأمن في المنطقة".
روسيا اليوم
وبحسب مصادر في الخارجية البريطانية، فإن فرنسا تستعد للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين خلال المؤتمر، وتدعو السلطات البريطانية إلى اتباع خطاها. في حين أفادت وسائل إعلام فرنسية أن مسؤولين في باريس يعتقدون أن الحكومة البريطانية تدعم هذه الخطة.
وكتب موقع MEE:"لكن واشنطن حذّرت بريطانيا وفرنسا بشكل خاص من الاعتراف بدولة فلسطين من طرف واحد. وفي الوقت نفسه، تضغط الدول العربية عليهما لاتخاذ هذه الخطوة".
وصرّح رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، للموقع، أن اعتراف فرنسا وبريطانيا سيعني:
"الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، وبالمساواة في الحقوق في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل".
وأضاف:"بناءً على تجربة التعامل مع هذه الحكومة البريطانية، فإن اعتراضات الولايات المتحدة على الاعتراف من المرجّح أن تؤثّر على بريطانيا أكثر من فرنسا".
ويرى منتقدو ماكرون أن الاعتراف يجب أن يأتي في إطار مفاوضات واضحة تؤدي إلى قيام دولتين، وليس كخطوة منفردة قد تضعف من فرص التفاوض وتقلل من حوافز الطرف الفلسطيني.
ومن المقرّر أن تنظم السعودية وفرنسا مؤتمرًا رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و20 يونيو، يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لإيجاد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، فإن هذا المؤتمر الرفيع سيساعد في "إعطاء زخم جديد للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك الاعتراف بدولة إسرائيل وحقّها في العيش بسلام وأمن في المنطقة".
روسيا اليوم
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