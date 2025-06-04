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بسبب فلسطين .. واشنطن تحذّر باريس ولندن

بسبب فلسطين .. واشنطن تحذّر باريس ولندن

2025-06-04 08:57:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا من قرار الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو الجاري.
وبحسب مصادر في الخارجية البريطانية، فإن فرنسا تستعد للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين خلال المؤتمر، وتدعو السلطات البريطانية إلى اتباع خطاها. في حين أفادت وسائل إعلام فرنسية أن مسؤولين في باريس يعتقدون أن الحكومة البريطانية تدعم هذه الخطة.
وكتب موقع MEE:"لكن واشنطن حذّرت بريطانيا وفرنسا بشكل خاص من الاعتراف بدولة فلسطين من طرف واحد. وفي الوقت نفسه، تضغط الدول العربية عليهما لاتخاذ هذه الخطوة".
وصرّح رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، للموقع، أن اعتراف فرنسا وبريطانيا سيعني:
"الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، وبالمساواة في الحقوق في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل".
وأضاف:"بناءً على تجربة التعامل مع هذه الحكومة البريطانية، فإن اعتراضات الولايات المتحدة على الاعتراف من المرجّح أن تؤثّر على بريطانيا أكثر من فرنسا".
ويرى منتقدو ماكرون أن الاعتراف يجب أن يأتي في إطار مفاوضات واضحة تؤدي إلى قيام دولتين، وليس كخطوة منفردة قد تضعف من فرص التفاوض وتقلل من حوافز الطرف الفلسطيني.
ومن المقرّر أن تنظم السعودية وفرنسا مؤتمرًا رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و20 يونيو، يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لإيجاد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، فإن هذا المؤتمر الرفيع سيساعد في "إعطاء زخم جديد للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك الاعتراف بدولة إسرائيل وحقّها في العيش بسلام وأمن في المنطقة".
روسيا اليوم


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