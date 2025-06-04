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الفطيم تعيّن وسيم عرابي رئيساً لقسم التجزئة
(MENAFN- bursonglobal) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 4 يونيو 2025: أعلنت الفطيم، إحدى أكثر الشركات الخاصة الإقليمية وأكثرها تنوعاً وتقدماً والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن تعيين السيد وسيم عرابي رئيساً لقسم التجزئة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام المجموعة بمواصلة مسيرة التحول والنمو المستمر.
ويتمتع وسيم عرابي بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة وإدارة المراكز التجارية، حيث شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إعمار مولز" و"إعمار الترفيه". ولدى عرابي سجل قيادي حافل، شمل تولي مناصب عليا لفترات طويلة في مجموعة الشايع، ما يؤهله لقيادة قسم التجزئة نحو مرحلة جديدة من النمو المتسارع بالاعتماد على رؤية مدعومة بالابتكار.
وفي معرض تعليقه على تعيينه بهذا المنصب، قال وسيم عرابي: "يشرفني الانضمام إلى الفطيم في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. إذ يتمتع قسم التجزئة بإرث عريق في المنطقة، وأتطلع للعمل مع الفريق لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز تجارب العملاء، والمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع التجزئة بما يعود بالنفع على شركائنا ومجتمعاتنا."
ويعكس تعيين وسيم التزام الفطيم المستمر بالاستثمار في الكفاءات القيادية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجزئة، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتحقيق تأثير ملموس عبر محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية.
ومن جهته قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الفطيم: "ينضم وسيم إلينا في وقت حاسم بالنسبة لقسم التجزئة، حيث نسرّع من وتيرة تحولنا، ونركز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء. وتُعد خبرته العميقة وسجله الحافل مؤهلات مثالية لهذه المرحلة المقبلة. كما يعكس هذا التعيين التزامنا المستمر بجذب كفاءات قيادية ذات رؤية وخبرة، وقادرة على توجيه مسيرة النمو والابتكار عبر كافة أعمالنا."
ويتمتع وسيم عرابي بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة وإدارة المراكز التجارية، حيث شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إعمار مولز" و"إعمار الترفيه". ولدى عرابي سجل قيادي حافل، شمل تولي مناصب عليا لفترات طويلة في مجموعة الشايع، ما يؤهله لقيادة قسم التجزئة نحو مرحلة جديدة من النمو المتسارع بالاعتماد على رؤية مدعومة بالابتكار.
وفي معرض تعليقه على تعيينه بهذا المنصب، قال وسيم عرابي: "يشرفني الانضمام إلى الفطيم في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. إذ يتمتع قسم التجزئة بإرث عريق في المنطقة، وأتطلع للعمل مع الفريق لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز تجارب العملاء، والمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع التجزئة بما يعود بالنفع على شركائنا ومجتمعاتنا."
ويعكس تعيين وسيم التزام الفطيم المستمر بالاستثمار في الكفاءات القيادية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجزئة، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتحقيق تأثير ملموس عبر محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية.
ومن جهته قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الفطيم: "ينضم وسيم إلينا في وقت حاسم بالنسبة لقسم التجزئة، حيث نسرّع من وتيرة تحولنا، ونركز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء. وتُعد خبرته العميقة وسجله الحافل مؤهلات مثالية لهذه المرحلة المقبلة. كما يعكس هذا التعيين التزامنا المستمر بجذب كفاءات قيادية ذات رؤية وخبرة، وقادرة على توجيه مسيرة النمو والابتكار عبر كافة أعمالنا."
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