403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نصف رواد الأعمال في دولة الإمارات يفتقرون إلى خطة لانتقال اعمالهم العائلية وثرواتهم للأجيال القادمة
(MENAFN- HSBC) كشف تقرير صادر عن HSBC حول ثروات رواد الأعمال العالمية أن ما يقارب من نصف رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات لا يوجد لديهم خطط واضحة لانتقال ثرواتهم لضمان استمرارية أعمالهم وانتقال ثرواتهم العائلية إلى الأجيال القادمة.
فلقد أظهر التقرير، الذي شمل استبياناً لآراء 1,882 رائداً للأعمال حول العالم – من بينهم 155 من دولة الإمارات العربية المتحدة – أن 98% من رواد الأعمال في الدولة متفائلون بمستقبل أعمالهم، إلا أن 48% لم يقوموا بعد بوضع أي خطط لانتقال ثرواتهم أو أعمالهم.
وصرح علاء الدين هنغاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC الشرق الأوسط، قائلاً: "يعتبر رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من قادة الابتكار والنمو الذي يساهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي في الدولة. إلا أن غياب التخطيط لانتقال الثروات لدى هذا العدد الكبير منهم قد يهدد الإرث الذي يعملون جاهدين لبنائه لأنفسهم وللجيل القادم. ولهذا فإن وضع خطط متينة ومدروسة للثروة وانتقالها يتطلب وقتاً، خاصةً وأن العديد من رواد الأعمال في دولة الإمارات بحاجة إلى مراعاة العناصر الدولية في تخطيطهم."
ويشير التقرير إلى أن رواد الأعمال في دولة الإمارات يعتبرون من بين الأكثر تفاؤلاً عالمياً، حيث يتوقع 95% منهم تحقيق نمو إيجابي في ثرواتهم الشخصية في المستقبل القريب. كما يرى هؤلاء أن العوامل الجيوسياسية طويلة الأمد تشكل عاملاً إيجابياً لصالح مستقبلهم المالي.
هذا وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال العالميين، خاصةً من الهند والمملكة المتحدة، بفضل بيئتها التجارية الديناميكية.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل، تظهر الدراسة أنه غالباً ما يتم تأجيل التخطيط على المدى الطويل. ففي حين أن 39% من رواد الأعمال ممن لديهم خطة للخلافة يعتزمون القيام بنقل أعمالهم إلى الجيل التالي، إلا أن عدداً كبيراً مهم لم يبدأ بعد بمناقشة انتقال الثروة ضمن أسرهم. ففي الواقع، أفاد 22% من راود الأعمال بأنهم لن يقوموا بنقل ثرواتهم إلا بعد وفاتهم فقط، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
وقالت جيما وايلد، رئيس شؤون التعاون العالمي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُظهر دراساتنا وخبرتنا في هذا المجال أن الاستعداد المبكر لانتقال الأعمال والتواصل مع العائلة بشأن انتقال الثروة يعتبران عنصران أساسيان لاستمرارية الأعمال ونجاحها على المدى الطويل."
كما يتميز رواد الأعمال في دولة الإمارات أيضاً بإداركهم القوي للأهداف التي يضعونها لأنفسهم؛ حيث يحرص 88% من رواد الأعمال على مواءمة أعمالهم مع قيمهم الشخصية قبل تحقيق الربح، كما يقوم 96% من رواد الأعمال من أصحاب الثروات الكبيرة باتخاذ إجراءات لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية أن يواكب هؤلاء القادة الطموحين رؤيتهم المستقبلية بتخطيط منظم ومدروس.
فلقد أظهر التقرير، الذي شمل استبياناً لآراء 1,882 رائداً للأعمال حول العالم – من بينهم 155 من دولة الإمارات العربية المتحدة – أن 98% من رواد الأعمال في الدولة متفائلون بمستقبل أعمالهم، إلا أن 48% لم يقوموا بعد بوضع أي خطط لانتقال ثرواتهم أو أعمالهم.
وصرح علاء الدين هنغاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC الشرق الأوسط، قائلاً: "يعتبر رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من قادة الابتكار والنمو الذي يساهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي في الدولة. إلا أن غياب التخطيط لانتقال الثروات لدى هذا العدد الكبير منهم قد يهدد الإرث الذي يعملون جاهدين لبنائه لأنفسهم وللجيل القادم. ولهذا فإن وضع خطط متينة ومدروسة للثروة وانتقالها يتطلب وقتاً، خاصةً وأن العديد من رواد الأعمال في دولة الإمارات بحاجة إلى مراعاة العناصر الدولية في تخطيطهم."
ويشير التقرير إلى أن رواد الأعمال في دولة الإمارات يعتبرون من بين الأكثر تفاؤلاً عالمياً، حيث يتوقع 95% منهم تحقيق نمو إيجابي في ثرواتهم الشخصية في المستقبل القريب. كما يرى هؤلاء أن العوامل الجيوسياسية طويلة الأمد تشكل عاملاً إيجابياً لصالح مستقبلهم المالي.
هذا وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال العالميين، خاصةً من الهند والمملكة المتحدة، بفضل بيئتها التجارية الديناميكية.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل، تظهر الدراسة أنه غالباً ما يتم تأجيل التخطيط على المدى الطويل. ففي حين أن 39% من رواد الأعمال ممن لديهم خطة للخلافة يعتزمون القيام بنقل أعمالهم إلى الجيل التالي، إلا أن عدداً كبيراً مهم لم يبدأ بعد بمناقشة انتقال الثروة ضمن أسرهم. ففي الواقع، أفاد 22% من راود الأعمال بأنهم لن يقوموا بنقل ثرواتهم إلا بعد وفاتهم فقط، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
وقالت جيما وايلد، رئيس شؤون التعاون العالمي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُظهر دراساتنا وخبرتنا في هذا المجال أن الاستعداد المبكر لانتقال الأعمال والتواصل مع العائلة بشأن انتقال الثروة يعتبران عنصران أساسيان لاستمرارية الأعمال ونجاحها على المدى الطويل."
كما يتميز رواد الأعمال في دولة الإمارات أيضاً بإداركهم القوي للأهداف التي يضعونها لأنفسهم؛ حيث يحرص 88% من رواد الأعمال على مواءمة أعمالهم مع قيمهم الشخصية قبل تحقيق الربح، كما يقوم 96% من رواد الأعمال من أصحاب الثروات الكبيرة باتخاذ إجراءات لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية أن يواكب هؤلاء القادة الطموحين رؤيتهم المستقبلية بتخطيط منظم ومدروس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
سوني تطلق كاميرا إف إكس 2 الاستثنائية لإثراء سلسلة كاميرات سينما لاين
فيديوهات على تيك توك قد تُعرض جهازك للاختراق
تعاون جديد بين ببجي موبايل وهجوم العمالقة ينقل تجربة اللعب إلى مستوى جديد كلياً
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية