التدريب المهني تطلق المرحلة الثانية من مشروع أرضي

التدريب المهني تطلق المرحلة الثانية من مشروع أرضي
عمان 4 حزيران (بترا)- أطلقت مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع وزارة الزراعة، المرحلة الثانية من مشروع "أرضي" لتطوير مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها، والذي يستهدف الشباب في محافظات المملكة كافة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، يشمل المشروع تنفيذ 31 دورة تدريبية، بطاقة استيعابية تصل إلى 540 متدربا ومتدربة، حيث يجمع التدريب بين الجانب النظري والعملي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية، كما يمنح المشروع خلال فترة التدريب بدل مواصلات بقيمة 150 دينارا، إضافة إلى شهادة مزاولة مهنة تؤهل المتدربين للعمل في القطاع الزراعي.
وتتنوع التخصصات التي يوفرها المشروع لتشمل بناء البيوت البلاستيكية، المزارع والمشاتل، إنتاج مشتقات الحليب والألبان، تجفيف الخضار والفواكه، المخللات والمربيات، صناعة المعجنات والفطائر، مساعد طاهي، إضافة إلى تخصصات أخرى في مجال البستنة.
وأكدت المؤسسة أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل الزراعي، كما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.
وأعلنت مؤسسة التدريب المهني أن عملية التسجيل ستكون إلكترونية عبر الرابط التالي: (
ويشترط على المتقدمين إرفاق صور شخصية، وصورة عن المؤهل العلمي أو العملي، إضافة إلى صورة عن هوية الأحوال المدنية، مع فتح باب التسجيل أيضا للاجئين السوريين من خلال بطاقة اللاجئ.
--(بترا)
و ر/ ع أ/ف ق
04/06/2025 15:11:12
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