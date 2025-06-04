التدريب المهني تطلق المرحلة الثانية من مشروع أرضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- أطلقت مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع وزارة الزراعة، المرحلة الثانية من مشروع "أرضي" لتطوير مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها، والذي يستهدف الشباب في محافظات المملكة كافة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، يشمل المشروع تنفيذ 31 دورة تدريبية، بطاقة استيعابية تصل إلى 540 متدربا ومتدربة، حيث يجمع التدريب بين الجانب النظري والعملي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية، كما يمنح المشروع خلال فترة التدريب بدل مواصلات بقيمة 150 دينارا، إضافة إلى شهادة مزاولة مهنة تؤهل المتدربين للعمل في القطاع الزراعي.

وتتنوع التخصصات التي يوفرها المشروع لتشمل بناء البيوت البلاستيكية، المزارع والمشاتل، إنتاج مشتقات الحليب والألبان، تجفيف الخضار والفواكه، المخللات والمربيات، صناعة المعجنات والفطائر، مساعد طاهي، إضافة إلى تخصصات أخرى في مجال البستنة.

وأكدت المؤسسة أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل الزراعي، كما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.

وأعلنت مؤسسة التدريب المهني أن عملية التسجيل ستكون إلكترونية عبر الرابط التالي: (

ويشترط على المتقدمين إرفاق صور شخصية، وصورة عن المؤهل العلمي أو العملي، إضافة إلى صورة عن هوية الأحوال المدنية، مع فتح باب التسجيل أيضا للاجئين السوريين من خلال بطاقة اللاجئ.

--(بترا)

و ر/ ع أ/ف ق

04/06/2025 15:11:12