عناب تلتقي وزيرة السياحة اليونانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- بحثت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، خلال لقائها أمس الثلاثاء، وزيرة السياحة اليونانية أولغا كيفالوجياني في العاصمة اليونانية أثينا، سبل تعزيز التعاون السياحي بين المملكة وجمهورية اليونان.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عناب ممثلة عن الأردن في مؤتمر (سيركل ميد فورم Circle Med Forum) الذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا.

وسلطت الوزيرة عناب الضوء في كلمتها كمتحدثة رسمية في المؤتمر، على التجربة الأردنية في مجالات السياحة المستدامة، وحماية التراث، والتكيف مع تغير المناخ.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات في عدد من المجالات، من بينها السياحة الثقافية والدينية، وتطوير آليات التبادل السياحي، إلى جانب التعاون في مجالات الإحصاءات السياحية والتشريعات الناظمة للقطاع.

ووجهت الوزيرة عناب دعوة رسمية للوزيرة اليونانية لحضور مؤتمر "تاريخ وآثار الأردن" في نسخته السادسة عشرة، والذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال في الجامعة الوطنية الكابوديسترية في أثينا، وذلك خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل، تحت عنوان: "الآثار والاستدامة: التعلم من الماضي من أجل مستقبل آمن وقوي".

كما جرى الاتفاق على توقيع برنامج عمل مشترك بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون السياحي وتوسيع آفاقه في المستقبل بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقت الوزيرة عناب رئيس لجنة السياحة الدينية في اليونان سيادة المطران خريسوستوموس ذوذونيس.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الشعبين الصديقين، وأهمية البناء عليها لتعزيز السياحة الدينية ومسارات الحج المسيحي بين الأردن واليونان.

وأكدت الوزيرة عناب، أهمية التعاون مع الكنائس في الترويج لمسارات الحج المسيحي، والدور المحوري لهذه الشراكة في تنشيط السياحة الدينية.

كما بحثا إمكانية التعاون في استضافة معرض "الأردن: فجر المسيحية" في العاصمة اليونانية أثينا بعد افتتاحه في الفاتيكان خلال شهر شباط الماضي.

وفي ختام اللقاء، وجهت الوزيرة عناب دعوة رسمية إلى سيادة المطران لحضور مؤتمر "تاريخ وآثار الأردن" في أثينا.

--(بترا)

ح خ/ف ق

04/06/2025 15:21:44





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