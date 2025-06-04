عناب تلتقي وزيرة السياحة اليونانية
عمان 4 حزيران (بترا)- بحثت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، خلال لقائها أمس الثلاثاء، وزيرة السياحة اليونانية أولغا كيفالوجياني في العاصمة اليونانية أثينا، سبل تعزيز التعاون السياحي بين المملكة وجمهورية اليونان.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عناب ممثلة عن الأردن في مؤتمر (سيركل ميد فورم Circle Med Forum) الذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا.
وسلطت الوزيرة عناب الضوء في كلمتها كمتحدثة رسمية في المؤتمر، على التجربة الأردنية في مجالات السياحة المستدامة، وحماية التراث، والتكيف مع تغير المناخ.
وتناول اللقاء تبادل الخبرات في عدد من المجالات، من بينها السياحة الثقافية والدينية، وتطوير آليات التبادل السياحي، إلى جانب التعاون في مجالات الإحصاءات السياحية والتشريعات الناظمة للقطاع.
ووجهت الوزيرة عناب دعوة رسمية للوزيرة اليونانية لحضور مؤتمر "تاريخ وآثار الأردن" في نسخته السادسة عشرة، والذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال في الجامعة الوطنية الكابوديسترية في أثينا، وذلك خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل، تحت عنوان: "الآثار والاستدامة: التعلم من الماضي من أجل مستقبل آمن وقوي".
كما جرى الاتفاق على توقيع برنامج عمل مشترك بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون السياحي وتوسيع آفاقه في المستقبل بين البلدين.
وفي سياق متصل، التقت الوزيرة عناب رئيس لجنة السياحة الدينية في اليونان سيادة المطران خريسوستوموس ذوذونيس.
وجرى التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الشعبين الصديقين، وأهمية البناء عليها لتعزيز السياحة الدينية ومسارات الحج المسيحي بين الأردن واليونان.
وأكدت الوزيرة عناب، أهمية التعاون مع الكنائس في الترويج لمسارات الحج المسيحي، والدور المحوري لهذه الشراكة في تنشيط السياحة الدينية.
كما بحثا إمكانية التعاون في استضافة معرض "الأردن: فجر المسيحية" في العاصمة اليونانية أثينا بعد افتتاحه في الفاتيكان خلال شهر شباط الماضي.
وفي ختام اللقاء، وجهت الوزيرة عناب دعوة رسمية إلى سيادة المطران لحضور مؤتمر "تاريخ وآثار الأردن" في أثينا.
--(بترا)
ح خ/ف ق
04/06/2025 15:21:44
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
سوني تطلق كاميرا إف إكس 2 الاستثنائية لإثراء سلسلة كاميرات سينما لاين
فيديوهات على تيك توك قد تُعرض جهازك للاختراق
تعاون جديد بين ببجي موبايل وهجوم العمالقة ينقل تجربة اللعب إلى مستوى جديد كلياً
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية