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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

2025-06-04 08:40:52
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الأربعاء، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين حاولتا اجتياز الحدود.
وأوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما ومتابعتهما، إذ تم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير جميع إمكاناتها وقدراتها، وبأعلى درجات الجاهزية واليقظة، للتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستهداف مقدراته، ومنع أي محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود، حفاظا على أمن الأردن واستقراره.
--(بترا)
ن ن/ع أ/ف ق
04/06/2025 15:40:08

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