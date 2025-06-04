رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" شو دونيو والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الزراعة خالد الحنيفات، التأكيد على أهمية توسيع التعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، في ضوء اعتماد منظمة الفاو، الأردن مركزاً للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول منطقة المشرق.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المشاريع والبرامج المشتركة التي تعالج التحديات الرئيسية في الزراعة والأمن الغذائي والمياه وتغير المناخ.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، دون إعاقة وبشكل كاف ومستدام في ظل الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع، وتعزيز الأمن الغذائي في الضفة الغربية.

وثمن مدير "الفاو" جهود الأردن في موضوع الأمن الغذائي لخبرته في هذا المجال، مشيداً بدور الأردن الكبير في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

--(بترا)

ع ق/ ن ح/ف ق

04/06/2025 15:15:38