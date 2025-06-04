التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات توقعان إتفاقية تعاو

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التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات توقعان إتفاقية تعاو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ورئيس الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات، الدكتور عبد الله عويدات، اليوم الأربعاء، إتفاقية تعاون مشترك ما بين الوزارة والجمعية في مجال التوعية من مخاطر المخدرات في محافظات المملكة، بحضور عدد من المعنيين في الوزارة وأعضاء الجمعية.
وأكدّت بني مصطفى على الجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات، من خلال ما تقوم به عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومديرية الأمن العام، ويأتي التعاون المشترك مع الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات، في إطار هذه الجهود، ومن الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار تعزيز مبدأ التعاون والشراكة مع الجهات التطوعية العاملة في مجال الخدمات الإنسانية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية والتنمية.
وأضافت، أن التعاون في مجال التوعية من آفة المخدرات، يهدف إلى حماية الأحداث والشباب في المجتمع الأردني من مخاطر المخدرات، حيث سيشمل التعاون تنظيم وعقد المحاضرات التوعوية في جميع محافظات المملكة، من خلال المديريات الميدانية ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة.
وأكدّت بني مصطفى على الجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات، من خلال ما تقوم به عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومديرية الأمن العام، ويأتي التعاون المشترك مع الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات، في إطار هذه الجهود، ومن الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار تعزيز مبدأ التعاون والشراكة مع الجهات التطوعية العاملة في مجال الخدمات الإنسانية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية والتنمية.
وأضافت، أن التعاون في مجال التوعية من آفة المخدرات، يهدف إلى حماية الأحداث والشباب في المجتمع الأردني من مخاطر المخدرات، حيث سيشمل التعاون تنظيم وعقد المحاضرات التوعوية في جميع محافظات المملكة، من خلال المديريات الميدانية ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة.
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