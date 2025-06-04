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التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات توقعان إتفاقية تعاو

التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات توقعان إتفاقية تعاو

2025-06-04 07:28:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ورئيس الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات، الدكتور عبد الله عويدات، اليوم الأربعاء، إتفاقية تعاون مشترك ما بين الوزارة والجمعية في مجال التوعية من مخاطر المخدرات في محافظات المملكة، بحضور عدد من المعنيين في الوزارة وأعضاء الجمعية.
وأكدّت بني مصطفى على الجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات، من خلال ما تقوم به عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومديرية الأمن العام، ويأتي التعاون المشترك مع الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات، في إطار هذه الجهود، ومن الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار تعزيز مبدأ التعاون والشراكة مع الجهات التطوعية العاملة في مجال الخدمات الإنسانية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية والتنمية.
وأضافت، أن التعاون في مجال التوعية من آفة المخدرات، يهدف إلى حماية الأحداث والشباب في المجتمع الأردني من مخاطر المخدرات، حيث سيشمل التعاون تنظيم وعقد المحاضرات التوعوية في جميع محافظات المملكة، من خلال المديريات الميدانية ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة.


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