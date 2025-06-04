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بطل مسلسل 'باب الحارة' يتحدّث عن بيع هويّته لإنقاذ حياة والدته

بطل مسلسل 'باب الحارة' يتحدّث عن بيع هويّته لإنقاذ حياة والدته

2025-06-04 07:28:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدث الفنان السوري علي كريم، بطل مسلسل "باب الحارة"، عن تفاصيل مؤلمة تتعلق بتدهور الحالة الصحية لوالدته بسبب مرض السكري، مشيرًا إلى أنه فوجئ بعد عودته من السفر بتدهور حالتها، وقال لإخوته: "ليش هيك تاركينها؟".


وكشف كريم أنه نقلها إلى المستشفى حيث قام الطبيب ببتر أحد أصابعها، وأخبر العائلة بنيته بتر إصبعين إضافيين، مما دفعه لنقلها فورًا إلى مستشفى آخر، واصفًا الطبيب الأول بـ"الجزار".


وأضاف أن المستشفى الثاني أجرى العملية المطلوبة، لكن الصدمة كانت في قيمة الفاتورة التي وصلت إلى 11 ألف ليرة سورية، مشيرًا إلى أنه تنازل عن بطاقته الشخصية ليتمكن من إخراج والدته دون دفع المبلغ.

لبنان 24

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