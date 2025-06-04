بطل مسلسل 'باب الحارة' يتحدّث عن بيع هويّته لإنقاذ حياة والدته

بطل مسلسل 'باب الحارة' يتحدّث عن بيع هويّته لإنقاذ حياة والدته
وكشف كريم أنه نقلها إلى المستشفى حيث قام الطبيب ببتر أحد أصابعها، وأخبر العائلة بنيته بتر إصبعين إضافيين، مما دفعه لنقلها فورًا إلى مستشفى آخر، واصفًا الطبيب الأول بـ"الجزار".
وأضاف أن المستشفى الثاني أجرى العملية المطلوبة، لكن الصدمة كانت في قيمة الفاتورة التي وصلت إلى 11 ألف ليرة سورية، مشيرًا إلى أنه تنازل عن بطاقته الشخصية ليتمكن من إخراج والدته دون دفع المبلغ.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
سوني تطلق كاميرا إف إكس 2 الاستثنائية لإثراء سلسلة كاميرات سينما لاين
فيديوهات على تيك توك قد تُعرض جهازك للاختراق
تعاون جديد بين ببجي موبايل وهجوم العمالقة ينقل تجربة اللعب إلى مستوى جديد كلياً
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية