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أكبر عملية إخلاء منذ 1945 .. 3 قنابل تُرعب مدينة ألمانية

أكبر عملية إخلاء منذ 1945 .. 3 قنابل تُرعب مدينة ألمانية

2025-06-04 07:28:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت مدينة كولونيا الألمانية، الأربعاء، أكبر عملية إخلاء لها منذ عام 1945، حيث أُغلق جزء كبير من وسط المدينة لإبطال مفعول 3 قنابل أميركية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وسيُضطر أكثر من 20 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول موقع العثور على القنابل في حي دويتس.
وكتبت مدينة كولونيا على موقعها الإلكتروني: "يُعد هذا الإخلاء أكبر إجراء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يأمل جميع المعنيين أن تكتمل عملية تفكيك القنابل خلال الأربعاء".
وقالت متحدثة باسم المدينة لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من غير الممكن حتى الآن تحديد موعد بدء عملية نزع فتيل المتفجرات، موضحةً أن الفحص الأول لعملية إخلاء السكان سيستغرق عدة ساعات، وبعد ذلك ستُجرى بعض المراجعات.
ونُصبت حواجز على الطرق منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت الألماني، ويتحقق المسؤولون من خلوّ جميع المنازل.
وقال كاي كولشيفسكي، رئيس قسم التخلص من الذخائر المتفجرة في إدارة مقاطعة دوسلدورف، في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا (WDR): "من المستحيل التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها هذه العملية".
وأضاف: "يتوقف الأمر برمّته على مدى نجاح عملية الإخلاء، ومدى التزام السكان بالقواعد، ومدى مغادرة الجميع منطقة الإخلاء. فقط عندما لا يبقى أحد داخل المنطقة فعليًا، يمكن لموظفينا بدء عملهم".
وأشار كولشيفسكي إلى أنه في جميع أنحاء ولاية شمال الراين-ويستفاليا يُعثر سنويًا على ما يتراوح بين 1500 و2000 قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، منها حوالي 200 قنبلة من الحجم الكبير مثل التي عُثر عليها حاليًا في كولونيا.
وقال رالف ماير، رئيس مكتب النظام العام في كولونيا، في تصريحات لمحطة "ARD" الألمانية، إن وسط مدينة كولونيا هو الأكثر كثافة في أوروبا من ناحية السكان، مشيرًا إلى أن مستشفى، ودارين للمسنين، والعديد من المتاحف، ومحطة تلفزيون RTL تقع جميعها داخل منطقة الإخلاء.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" عن توقف في حركة النقل في بعض المحطات، وتحويل مسار بعض القطارات، وإلغاء بعض الرحلات.
كما من المقرر تعليق حركة النقل البحري على نهر الراين مؤقتًا، وإغلاق المجال الجوي لفترة وجيزة طوال مدة عمليات تفكيك القنابل.
سكاي نيوز


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