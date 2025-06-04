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حادث دهس يهزّ مادبا .. ووالد الطفلة يصرخ: الكرامة لا تُصوَّر

حادث دهس يهزّ مادبا .. ووالد الطفلة يصرخ: الكرامة لا تُصوَّر

2025-06-04 07:28:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في مشهدٍ مؤلم هزّ محافظة مادبا، تعرّضت الطفلة جوان السلايطة لحادث دهس مروّع على إشارة كنيسة الرسل، في واقعة لم تترك للعائلة سوى الحزن والأسى، وطرحت في الوقت ذاته أسئلة قاسية عن دور المجتمع والضمير الإنساني في مثل هذه اللحظات الحرجة.
ووفقًا لشهود عيان، فإن السائق فرّ من المكان بعد الحادث مباشرة، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه بعد نحو خمس ساعات، فيما كانت الطفلة تُصارع الموت على قارعة الطريق.
لكن الصدمة لم تتوقف عند حدود الحادث، إذ فوجئت عائلة الطفلة بأن بعض المارّة لم يهرعوا لإنقاذها أو تقديم المساعدة، بل بادروا إلى تصويرها وهي في الرمق الأخير، مشهد وصفه والد الطفلة، منور السلايطة، بأنه "طعنة أخرى في قلب الأبوة والإنسانية".
وقال السلايطة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن العائلة تلقت الخبر المؤلم، ثم تفاجأت لاحقًا بانتشار مقطع مصوّر لابنتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرها في لحظة قاسية قبل وفاتها، واصفًا الأمر بأنه "إيذاء نفسي كبير لا يقل عن الفقد نفسه".
وأضاف بحسرة:
"لم نكن نحتاج شيئًا في تلك اللحظة سوى من يضع يده بيد ابنتنا، يُسعفها، يُنقذها... لا أن يلتقط صورًا ويُشاركها للعالم وكأنها مادة للفرجة."
وطالب الأب الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعاقبة من قام بتصوير الحادث ونشره، مشددًا على أن الخصوصية والكرامة الإنسانية لا تقل أهمية عن المحاسبة الجنائية للسائق الهارب.
وتساءل السلايطة بألم:
"إلى أين وصل بنا الحال؟ هل أصبح توثيق اللحظة أهم من إنقاذ إنسان؟ هل تحوّل الألم إلى محتوى؟"

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