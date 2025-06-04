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تهنئة النقيب مروان احمد عبد الرحمن جرادات

تهنئة النقيب مروان احمد عبد الرحمن جرادات

2025-06-04 07:28:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مبارك الملازم اول مروان احمد عبد الرحمن جرادات صدور الارادة الملكية السامية بالترفيع لرتبة نقيب .
بكم تزهو المناصب .. وباستمرار العطاء باذن الله .

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