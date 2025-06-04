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بالفيديو... إزالة تمثال ماكرون من أحد المتاحف!

بالفيديو... إزالة تمثال ماكرون من أحد المتاحف!

2025-06-04 07:28:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقدم نشطاء من منظمة "Greenpeace" على إزالة تمثال شمعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من متحف غريفان، ووضعوه أمام السفارة الروسية.


وقالوا إن هذه خطوة احتجاجية على "العلاقات التجارية المستمرة بين فرنسا وروسيا"، إضافة إلى ما يرونه تقاعسا من باريس في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أزمة المناخ.

لبنان 24

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