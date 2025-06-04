في أجواء فاخرة.. الشامي يحتفل بعيد ميلاده في بيروت - فيديو

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في أجواء فاخرة.. الشامي يحتفل بعيد ميلاده في بيروت - فيديو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفل الفنان الشامي بعيد ميلاده مساء أمس الثلاثاء في بيروت بأجواء فخمة ومميزة.
وانتشرت فيديوهات للشامي برفقة عدد من الفنانين الذين حضروا للمشاركة في هذه المناسبة، من بينهم الأخرس، ماريلين نعمان، هبة نور وغيرهم.
وانتشرت فيديوهات للشامي برفقة عدد من الفنانين الذين حضروا للمشاركة في هذه المناسبة، من بينهم الأخرس، ماريلين نعمان، هبة نور وغيرهم.
وغنى الشامي مع الأخرس وماريلين نعمان.
لبنان 24
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