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في أجواء فاخرة.. الشامي يحتفل بعيد ميلاده في بيروت - فيديو

في أجواء فاخرة.. الشامي يحتفل بعيد ميلاده في بيروت - فيديو

2025-06-04 07:28:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفل الفنان الشامي بعيد ميلاده مساء أمس الثلاثاء في بيروت بأجواء فخمة ومميزة.

وانتشرت فيديوهات للشامي برفقة عدد من الفنانين الذين حضروا للمشاركة في هذه المناسبة، من بينهم الأخرس، ماريلين نعمان، هبة نور وغيرهم.
وغنى الشامي مع الأخرس وماريلين نعمان.

لبنان 24

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