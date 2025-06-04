بورصة موسكو تطلق أول عقود آجلة للعملات المشفرة في روسيا

بورصة موسكو تطلق أول عقود آجلة للعملات المشفرة في روسيا
وتم إطلاق عقود آجلة على أسهم صندوق المؤشرات المتداولة iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock، والذي يحمل الرمز IBIT. وفي المرحلة الأولى، سيكون العقد الآجل متاحا لتسوية سبتمبر 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول العقود الآجلة على صندوق ETF المرتبط بعملة "البيتكوين" متاح حاليا للمستثمرين المؤهلين فقط.
وكان البنك المركزي الروسي قد سمح في نهاية مارس الماضي بتقديم أدوات مالية مرتبطة بقيمة العملات المشفرة لهذه الفئة من المستثمرين.
ومن المقرر أن يعمل البنك المركزي الروسي خلال العام الجاري على وضع إطار تنظيمي لإدارة المخاطر التي تواجهها المؤسسات الائتمانية نتيجة تقلبات أسعار العملات المشفرة.
RT
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