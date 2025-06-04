بورصة موسكو تطلق أول عقود آجلة للعملات المشفرة في روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، تداول أول عقود آجلة للعملات المشفرة في روسيا على مؤشر صندوق "آي شيرز بيتكوين ترست" التابع لشركة "بلاك روك".وتم إطلاق عقود آجلة على أسهم صندوق المؤشرات المتداولة iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock، والذي يحمل الرمز IBIT. وفي المرحلة الأولى، سيكون العقد الآجل متاحا لتسوية سبتمبر 2025.



وتجدر الإشارة إلى أن تداول العقود الآجلة على صندوق ETF المرتبط بعملة "البيتكوين" متاح حاليا للمستثمرين المؤهلين فقط.



وكان البنك المركزي الروسي قد سمح في نهاية مارس الماضي بتقديم أدوات مالية مرتبطة بقيمة العملات المشفرة لهذه الفئة من المستثمرين.



ومن المقرر أن يعمل البنك المركزي الروسي خلال العام الجاري على وضع إطار تنظيمي لإدارة المخاطر التي تواجهها المؤسسات الائتمانية نتيجة تقلبات أسعار العملات المشفرة.

RT