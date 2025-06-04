  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
غرينبيس حول حرائق المغرب المستمرة: الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لتعزيز استراتيجيات التكيّف المناخي في المنطقة

غرينبيس حول حرائق المغرب المستمرة: الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لتعزيز استراتيجيات التكيّف المناخي في المنطقة

2025-06-04 06:16:54
(MENAFN- EIN Presswire) الرباط, MOROCCO, June 4, 2025 /EINPresswire / -- غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول حرائق المغرب المستمرة: الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لتعزيز استراتيجيات التكيّف المناخي في المنطقة


في تعقيبها على استمرار الحرائق في المغرب واندلاع حريق مهول في واحة أكادير الهناء بإقليم طاطا، علّقت مديرة الحملات الإقليمية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كنزي عزمي: "تشكل هذه الحرائق تذكيراً صارخاً بحجم التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه المغرب والمنطقة بأكملها. وبينما تستمر النيران في التهام مساحات واسعة من الغابات وتُنهك فرق الإطفاء والطوارئ، نعرب عن تضامننا الكامل مع المجتمعات المتضررة ومع فرق الإطفاء التي تخاطر بحياتها للسيطرة على الكارثة".

وأضافت عزمي: "لم تعد هذه الحرائق حوادث معزولة، بل أصبحت جزءاً من نمط متصاعد من الظواهر المناخية المتطرفة، التي تتكرر بوتيرة أعلى وبحدة أكبر نتيجة لتغير المناخ. فقد ساهمت درجات الحرارة المرتفعة، وفترات الجفاف الطويلة، واختلال أنماط هطول الأمطار في تهيئة الظروف المثالية لاندلاع حرائق بهذا الحجم".

وتابعت: "من يدفع ثمن الأزمة المناخية؟ المغرب خصّص 16 مليون درهم للاستعداد لموسم الحرائق هذا العام، رغم أنه، كغيره من دول الجنوب العالمي، لم يتسبب في أزمة المناخ. لذلك، ندعو قادة المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جعل استراتيجيات التكيّف مع تغير المناخ أولوية قصوى، والمطالبة بمحاسبة دول الشمال العالمي وشركات الوقود الأحفوري العالمية على ما تسبّبوا فيه من أضرار مناخية وبيئية. هذه التعويضات المالية ليست منّة، بل حقّ لدولنا وشعوبنا التي تدفع الثمن اليوم بالفعل".

إنتهى

Hiam Mardini
Greenpeace MENA
+961 71 553 232
...

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

MENAFN04062025003118003196ID1109635114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث