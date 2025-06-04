فيفاجيتس النيجيرية تحصل على شهادة مشغل جوي وتدعو إلى الطيران الحر في إفريقيا

حصلت شركة طيران رجال الأعمال النيجيرية في الخطوط الأمامية ، فيفاجيتس (VivaJets)، على شهادة التشغيل الجوي (AOC) من هيئة الطيران المدني النيجيرية (NCAA)، وسط توسع عالمي سريع في العامين الماضيين والدعوة إلى تقليل الحواجز القارية أمام السفر الجوي.

وفقًا للرئيس التنفيذي، إريكا أشوم، فإن امتلاك شهادة التشغيل الجوي في إفريقيا يمنح الشركة حقوقا تجارية في الدول الـ 34 التي صدقت على قرار ياموسوكرو ، ومقدمة لسوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM).

"توضح قصتنا القوة التحويلية لطيران رجال الأعمال في تحسين الاتصال والابتكار في جميع أنحاء إفريقيا. ونعتقد أن ازدهار إفريقيا يكمن في الاتصال داخل القارة ومعها ".

منذ إنشائها قبل عامين، شاركت الشركة في العديد من الأحداث الدولية، حيث دعت إلى الطيران المجاني في جميع أنحاء إفريقيا. وفي منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا لعام 2025 (ACF) في أبيدجان ، كوت ديفوار، أصدر أشوم نداء واضحًا لتفكيك الحواجز طويلة الأمد أمام السفر الجوي داخل القارة، مؤكدًا أن الطيران هو محرك رئيسي للتكامل الاقتصادي والنمو في القارة.

وقال: "لا تزال سمائنا مجزأة باتفاقيات وسياسات قديمة". "وما تحتاجه إفريقيا هو إستراتيجية طيران موحدة وحديثة تعطي الأولوية لإمكانية الوصول والابتكار والتعاون."

"ونحن قارة يزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة، مع مدن وصناعات ومراكز ابتكار متنامية. إذا حصلنا على الطيران الصحيح، فإننا نفتح مستقبلاً حيث يمكن للأفارقة التحرك والتجارة والتواصل بحرية وهذا المستقبل في متناول اليد".

حققت فيفاجيتس نموًا ملحوظًا على مدار العامين الماضيين بأسطول موسع وطرق عالمية وفريق سريع النمو مع عرض ملابس فريدة من نوعها لطاقم الضيافة التي ابتكرتها مصممة الأزياء الشهيرة لوزا ماليومبو في أسبوع الموضة في لاغوس في نوفمبر 2024.

في أبريل 2025، كشفت الشركة النقاب عن مجلة Above المعنية بأمور السفر.

وفقًا لما ذكرته الرئيس التنفيذي للعمليات، تيجوماد سلامي، فإن رحلة الشركة قامت على أكتاف فريق عمل استثنائي.

وقالت: "لقد أنعم الله علينا بالفريق الأكثر تفانيًا وإبداعًا، وبينما نتطلع إلى المستقبل، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق أعلى - تقديم التميز وتعزيز الابتكار وتشكيل مستقبل الطيران الخاص في إفريقيا".

وأضافت: "أخيرًا، بحصولنا على هذه الشهادة والكشف عن مجلة ABOVE، تواصل فالكون ايروسبيس إثبات مكانتها كشركة رائدة ذات تفكير مستقبلي في قطاع الطيران الخاص في إفريقيا، مما يجلب مستويات جديدة من الاتصال والابتكار والفخر الثقافي".

توزيع APO Group بالنيابة عن Falcon Aerospace Limited.

نُبذة عن فيفاجيتس:

تقدم فيفاجيتس، وهي علامة تجارية تابعة لشركة فالكون ايروسبيس المحدودة، خدمات تأجير الطائرات وإدارتها ومبيعاتها واستحواذها مع التركيز على الابتكار وإمكانية الوصول. في غضون عامين فقط، نمت فيفاجيتس من شركة ناشئة ذات رؤية بدون أسطول ولا رخصة تشغيل إلى شركة طيران مرخصة بالكامل مع توسيع المسارات العالمية والتعاون الدولي والابتكارات الرائدة. إلى جانب فيفاجيتس، تعد فالكون ايروسبيس مالك العلامة التجارية لمنصات الطيران الرقمية، FlyPJX و CharterXE، وشركات حاضنة التكنولوجيا والأعمال، Instig Labs و The Adrenalina.