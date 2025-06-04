فيفاجيتس النيجيرية تحصل على شهادة مشغل جوي وتدعو إلى الطيران الحر في إفريقيا

فيفاجيتس النيجيرية تحصل على شهادة مشغل جوي وتدعو إلى الطيران الحر في إفريقيا
حصلت شركة طيران رجال الأعمال النيجيرية في الخطوط الأمامية ، فيفاجيتس (VivaJets)، على شهادة التشغيل الجوي (AOC) من هيئة الطيران المدني النيجيرية (NCAA)، وسط توسع عالمي سريع في العامين الماضيين والدعوة إلى تقليل الحواجز القارية أمام السفر الجوي.
وفقًا للرئيس التنفيذي، إريكا أشوم، فإن امتلاك شهادة التشغيل الجوي في إفريقيا يمنح الشركة حقوقا تجارية في الدول الـ 34 التي صدقت على قرار ياموسوكرو ، ومقدمة لسوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM).
"توضح قصتنا القوة التحويلية لطيران رجال الأعمال في تحسين الاتصال والابتكار في جميع أنحاء إفريقيا. ونعتقد أن ازدهار إفريقيا يكمن في الاتصال داخل القارة ومعها ".
منذ إنشائها قبل عامين، شاركت الشركة في العديد من الأحداث الدولية، حيث دعت إلى الطيران المجاني في جميع أنحاء إفريقيا. وفي منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا لعام 2025 (ACF) في أبيدجان ، كوت ديفوار، أصدر أشوم نداء واضحًا لتفكيك الحواجز طويلة الأمد أمام السفر الجوي داخل القارة، مؤكدًا أن الطيران هو محرك رئيسي للتكامل الاقتصادي والنمو في القارة.
وقال: "لا تزال سمائنا مجزأة باتفاقيات وسياسات قديمة". "وما تحتاجه إفريقيا هو إستراتيجية طيران موحدة وحديثة تعطي الأولوية لإمكانية الوصول والابتكار والتعاون."
"ونحن قارة يزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة، مع مدن وصناعات ومراكز ابتكار متنامية. إذا حصلنا على الطيران الصحيح، فإننا نفتح مستقبلاً حيث يمكن للأفارقة التحرك والتجارة والتواصل بحرية وهذا المستقبل في متناول اليد".
حققت فيفاجيتس نموًا ملحوظًا على مدار العامين الماضيين بأسطول موسع وطرق عالمية وفريق سريع النمو مع عرض ملابس فريدة من نوعها لطاقم الضيافة التي ابتكرتها مصممة الأزياء الشهيرة لوزا ماليومبو في أسبوع الموضة في لاغوس في نوفمبر 2024.
في أبريل 2025، كشفت الشركة النقاب عن مجلة Above المعنية بأمور السفر.
وفقًا لما ذكرته الرئيس التنفيذي للعمليات، تيجوماد سلامي، فإن رحلة الشركة قامت على أكتاف فريق عمل استثنائي.
وقالت: "لقد أنعم الله علينا بالفريق الأكثر تفانيًا وإبداعًا، وبينما نتطلع إلى المستقبل، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق أعلى - تقديم التميز وتعزيز الابتكار وتشكيل مستقبل الطيران الخاص في إفريقيا".
وأضافت: "أخيرًا، بحصولنا على هذه الشهادة والكشف عن مجلة ABOVE، تواصل فالكون ايروسبيس إثبات مكانتها كشركة رائدة ذات تفكير مستقبلي في قطاع الطيران الخاص في إفريقيا، مما يجلب مستويات جديدة من الاتصال والابتكار والفخر الثقافي".توزيع APO Group بالنيابة عن Falcon Aerospace Limited.
نُبذة عن فيفاجيتس:
تقدم فيفاجيتس، وهي علامة تجارية تابعة لشركة فالكون ايروسبيس المحدودة، خدمات تأجير الطائرات وإدارتها ومبيعاتها واستحواذها مع التركيز على الابتكار وإمكانية الوصول. في غضون عامين فقط، نمت فيفاجيتس من شركة ناشئة ذات رؤية بدون أسطول ولا رخصة تشغيل إلى شركة طيران مرخصة بالكامل مع توسيع المسارات العالمية والتعاون الدولي والابتكارات الرائدة. إلى جانب فيفاجيتس، تعد فالكون ايروسبيس مالك العلامة التجارية لمنصات الطيران الرقمية، FlyPJX و CharterXE، وشركات حاضنة التكنولوجيا والأعمال، Instig Labs و The Adrenalina.
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