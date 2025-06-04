بتوجيهات محمد بن راشد..حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم

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بتوجيهات محمد بن راشد..حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم
(MENAFN- Al-Bayan) ">بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتزامناً مع عيد الأضحى، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم.
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