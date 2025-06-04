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بتوجيهات محمد بن راشد..حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم

بتوجيهات محمد بن راشد..حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم

2025-06-04 06:07:53
(MENAFN- Al-Bayan) ">بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتزامناً مع عيد الأضحى، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم.

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