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التربية: مقابلات الناجحين في اختبار التوظيف ستبدأ الثلاثاء المقبل

التربية: مقابلات الناجحين في اختبار التوظيف ستبدأ الثلاثاء المقبل

2025-06-04 06:07:22
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن مواعيد المقابلات للناجحين في اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة للعام الدراسي 2025-2026، ستبدأ الثلاثاء 10/06/2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المتقدمين معرفة موعد المقابلة ومكانها، من خلال الرابط التالي:

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