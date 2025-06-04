التربية: مقابلات الناجحين في اختبار التوظيف ستبدأ الثلاثاء المقبل

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التربية: مقابلات الناجحين في اختبار التوظيف ستبدأ الثلاثاء المقبل
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن مواعيد المقابلات للناجحين في اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة للعام الدراسي 2025-2026، ستبدأ الثلاثاء 10/06/2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المتقدمين معرفة موعد المقابلة ومكانها، من خلال الرابط التالي:
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