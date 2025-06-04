تصاعد التهديدات بإسقاط حكومة نتنياهو بسبب قانون التجنيد

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - لوّحت الأحزاب الدينية في إسرائيل بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب تأخر إقرار قانون يُعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

يأتي ذلك في ظل تهديدات من الأحزاب الدينية بالدفع نحو حلّ الكنيست، وتصاعد احتجاجات المتدينين بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، في 25 حزيران/ يونيو 2024، القاضي بإلزامهم أداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" نقلا عن مصادر في حزب "ديجل هتوراه"، أن كبار الحاخامات اتخذوا قرارهم الليلة الماضية بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيما أعلن مقربون من الحاخام موشيه هليل هيرش، أحد أبرز المرجعيات في الحزب، أنه على الأرجح سيُصدر قريبًا أمرًا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وبحسب "مكان"، فقد أيد الحاخام دوف لنداو، شريك هيرش في قيادة "ديجل هتوراه"، دعم اقتراح لحل الكنيست، في حين يسعى مسؤولون في حزب "أغودات يسرائيل"، الحزب الحريدي الآخر في "يهدوت هتوراه"، إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست في الأيام المقبلة.

في الوقت ذاته، أعلنت المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، و"يسرائيل بيتينو"، و"العمل"، أنها ستطرح الأسبوع المقبل اقتراحًا لحل الكنيست.

وتأتي هذه التطورات على خلفية لقاء عُقد مساء أمس الثلاثاء، بين رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من حزب "الليكود" (يقوده نتنياهو) يولي أدلشتاين، وممثلين عن تحالف "يهودوت هتوراه" الديني بشأن مشروع القانون الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.