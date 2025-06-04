التعليم العالي تبحث سبل تعزيز مشاركة فلسطين واستفادتها من مشروع المُسارع الضوئي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية الوزير أمجد برهم، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان: "تعزيز البحث العلمي الفلسطيني من خلال مشروع المسارع الضوئي "سيسامي": الفرص، والإنجازات، والتوجهات المستقبلية".

جاء ذلك بمشاركة وكيل التعليم العالي بصري صالح، ومدير "سيسامي" خالد ذوقان، ومدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة أمين نواهضة، وعضو اللجنة الوطنية لمشروع "سيسامي" شاهر زيود، بحضور عدد من عمداء البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والباحثين.

بدوره، تحدث صالح عن إستراتيجية الوزارة في تطوير البحث العلمي ودعمه، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة المقترحات البحثية المقدمة إلى البرنامج، من خلال رفع قدرات المؤسسات والباحثين الفلسطينيين للتقدم للنداءات البحثية، باعتبار فلسطين دولة مؤسِّسة في البرنامج، وهي عضو فاعل في مجلس إدارته.

وأشار إلى الحاجة إلى البحث باستمرار عن مصادر تمويل لدعم الأبحاث والمشاركات الفلسطينية في برنامج "سيسامي"، مؤكداً أهمية أن يكون هناك استثمار لكل الفرص والإمكانيات التي يتيحها البرنامج، من أجل بناء القدرات الوطنية في الأبحاث العلمية.

وأكد أن أولويات البحث الوطنية تنسجم مع ما يجري العمل عليه في المشروع، وأهمية تعزيز التعاون الدولي ووجود فلسطين في المشروعات البحثية الدولية ضمن هذا البرنامج، إضافة إلى ضرورة تخصيص موازنات وطنية لدعم أبحاث مشارِكة في "سيسامي"، ودعم إجراء باحثين ومدربين لزيارات مختلفة إلى المشروع.

من ناحيته، أشاد ذوقان بجهود الوزارة في الارتقاء بالبحث العلمي في فلسطين، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز استفادة العلماء في فلسطين من البرنامج.

واعتبر أن "سيسامي" يمثل قصة نجاح علمية متميزة في الشرق الأوسط، وقال: "منذ بدء استقبال الباحثين تمكن مستخدمو البرنامج من إنجاز 400 مشروع بحثي مخبري، منها 10 مشروعات لباحثين من فلسطين، وتم قبول عدد من المشروعات الفلسطينية. كما أدت المساهمات الفلسطينية إلى إغناء الأبحاث العلمية من خلال إنجاز أبحاث مَرموقة، فيما يجري حالياً الإعداد لأوراق أخرى".

وتابع: "يُعد انضمام فلسطين إلى البرنامج منذ تأسيسه إنجازاً كبيراً وخطوة في السعي إلى التميز العلمي، كما تؤكد العضوية حرص فلسطين على تنمية مجتمع علمي من خلال الدور المحوري الذي تلعبه على المستوى العالمي. إن انضمام فلسطين يؤدي إلى وصول الباحثين إلى موارد البرنامج، وأن يكونوا جزءاً من شبكة متميزة من العلماء الدوليين، الأمر الذي يدفع إلى النهوض بالمجالات العلمية المختلفة".

وقال ذوقان: "اجتماع اليوم يمثل خطوة مهمة في تمكين الفلسطينيين من استخدام التقنيات المتطورة، ووضع حجر الأساس لعصر جديد من الاكتشافات العلمية الجديدة، وتُعتبر الجلسة بمثابة منصة لتعريف العلماء الفلسطينيين بمرافق هذا المركز المتميز، وتمكينهم من الدخول في حقبة جديدة في عدد من المجالات، من بينها الطب والعلوم والأحياء والصيدلة"، داعياً الباحثين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والتقدم بمشروعات بحثية متميزة.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور مشروع "سيسامي" في دعم البحث العلمي، واستعراض قصص نجاح بحثية، بالإضافة إلى عرض تفاصيل (النداء العاشر لتقديم المقترحات البحثية المفتوح حالياً)، وإتاحة الفرصة للتعرف إلى المجالات البحثية المتوفرة، وإجراءات التقديم).

يُشار إلى أن المشروع يوفر فرصاً بحثية هائلة في مجالات العلوم التطبيقية بما يشمل الطب، وعلوم الأحياء، وعلوم المواد، والفيزياء، والطاقة، والكيمياء، والرعاية الصحية، والزراعة، ومعالجة المياه والمياه العادمة، والبيئة والآثار، وغيرها، إضافة إلى توفيره فرصاً قيّمة للانخراط في شبكات البحث الإقليمي والدولي، ونشر نتائج الأبحاث في مجالات علمية مرموقة.

يُذكر أن مشروع المسارع الضوئي سيسامي، تستضيفه الأردن منذ عام 1999 بدعم من "اليونسكو"، وكانت فلسطين من أولى الدول التي ساهمت في إنشائه، ويضم في عضويته تسع دول؛ من ضمنها فلسطين، إضافة إلى عدد آخر من الدول التي تشغل صفة عضو مراقب.