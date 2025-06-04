صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن صرف نصف الدفعة المحتسبة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/أبريل الماضي، بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيكل.

وأوضحت الوزارة أن صرف النصف الثاني من الدفعة سيتم بعد عيد الأضحى المبارك، فور وصول أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان التي لم تحولها إسرائيل حتى الآن.

وأضافت المالية أنها نسّقت مع سلطة النقد لتعميم قرار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الموظفين المقترضين، والتي تتعلق بالدفعة الثانية المؤجلة لما بعد العيد.

وأكدت الوزارة أن جميع المستحقات المتراكمة تبقى ذمة لصالح الموظفين، وستُصرف حين تتوفر .