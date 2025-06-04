صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025
وأوضحت الوزارة أن صرف النصف الثاني من الدفعة سيتم بعد عيد الأضحى المبارك، فور وصول أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان التي لم تحولها إسرائيل حتى الآن.
وأضافت المالية أنها نسّقت مع سلطة النقد لتعميم قرار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الموظفين المقترضين، والتي تتعلق بالدفعة الثانية المؤجلة لما بعد العيد.
وأكدت الوزارة أن جميع المستحقات المتراكمة تبقى ذمة لصالح الموظفين، وستُصرف حين تتوفر .
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