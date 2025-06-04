  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

2025-06-04 06:07:18
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن صرف نصف الدفعة المحتسبة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/أبريل الماضي، بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيكل.

وأوضحت الوزارة أن صرف النصف الثاني من الدفعة سيتم بعد عيد الأضحى المبارك، فور وصول أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان التي لم تحولها إسرائيل حتى الآن.

وأضافت المالية أنها نسّقت مع سلطة النقد لتعميم قرار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الموظفين المقترضين، والتي تتعلق بالدفعة الثانية المؤجلة لما بعد العيد.

وأكدت الوزارة أن جميع المستحقات المتراكمة تبقى ذمة لصالح الموظفين، وستُصرف حين تتوفر .

MENAFN04062025000205011050ID1109635090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث