أكشن إيد: الآلية الجديدة التي أقرها الاحتلال لتوزيع المساعدات هي التفاف على المؤسسات الدولية

أكشن إيد: الآلية الجديدة التي أقرها الاحتلال لتوزيع المساعدات هي التفاف على المؤسسات الدولية
وقالت الجعفري ، إن الحصول على الغذاء في غزة بات مصدراً آخر للموت، مؤكدة أن الأصل في الآليات الإنسانية العادلة والشفافة الوصول لكافة المواطنين، ما تسبب بانعدام الامن الغذائي الأمر الذي يهدد حياة المواطنين.
وطالبت بضرورة وجود حل سياسي عاجل يتمثل بوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتمكين المؤسسات الاغاثية بتوصيل المساعدات لكافة المواطنين، بالإشارة إلى عدم وجود آلية آمنة لتوزيع المساعدات في ظل القصف المتواصل.
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