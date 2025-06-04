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أكشن إيد: الآلية الجديدة التي أقرها الاحتلال لتوزيع المساعدات هي التفاف على المؤسسات الدولية

أكشن إيد: الآلية الجديدة التي أقرها الاحتلال لتوزيع المساعدات هي التفاف على المؤسسات الدولية

2025-06-04 06:07:16
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكدت مديرة الإسناد والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد ريهام الجعفري، الرفض القاطع للآلية التي أقرتها سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات، معتبرة إياها التفافا على المؤسسات الدولية والقانون الدولي.

وقالت الجعفري ، إن الحصول على الغذاء في غزة بات مصدراً آخر للموت، مؤكدة أن الأصل في الآليات الإنسانية العادلة والشفافة الوصول لكافة المواطنين، ما تسبب بانعدام الامن الغذائي الأمر الذي يهدد حياة المواطنين.

وطالبت بضرورة وجود حل سياسي عاجل يتمثل بوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتمكين المؤسسات الاغاثية بتوصيل المساعدات لكافة المواطنين، بالإشارة إلى عدم وجود آلية آمنة لتوزيع المساعدات في ظل القصف المتواصل.

MENAFN04062025000205011050ID1109635088

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